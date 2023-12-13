Шведов и Асмус сыграют в драме о победе сборной РФ по волейболу на Олимпиаде в Лондоне

Картина выйдет в прокат в феврале 2025 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Начались съемки спортивной драмы "Финал" о победе российской мужской волейбольной сборной на Олимпийских играх в 2012 году в финале с Бразилией, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Стартовали съемки новой масштабной спортивной драмы "Финал", посвященной блестящей победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Картина выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2025 года. Работу над фильмом ведет киностудия "Творческое объединение "Мистерия", - сказали в пресс-службе.

Авторы сценария и режиссеры картины - братья Владимир и Олег Пресняковы, ранее создавшие сценарии таких спортивных фильмов, как "Мистер Нокаут" и "Одиннадцать молчаливых мужчин". Главного тренера сборной России Владимира Алекно сыграет Денис Шведов, Кристина Асмус выступит в роли его жены. Также в фильме снимутся Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина, Вадим Соснин, Влада Ерофеева.

Матч сборных России и Бразилии в финале мужского волейбольного турнира Олимпиады состоялся 12 августа 2012 года на площадке выставочного центра "Эрлс Корт" в Лондоне. Сборная России, уступая 0:2 по партиям и 19:22 в третьем сете, одержала победу со счетом 3:2 и завоевала первое в своей истории олимпийское золото. Сборная Бразилии имела два матчбола, но упустила победу и второй раз после 2008 года стала серебряным призером.

Съемки фильма начались в Будапеште при участии венгерской кинокомпании Service Film Positive Productions и продолжились в Москве совместно с XOVP. В пресс-службе отметили, что при создании картины используются новейшие цифровые VFX-технологии и возможности нейросетей. Сами эпизоды матча воссоздадут при помощи технологии Virtual Production и крупнейшего в Европе сетапа LED-экранов длиной 50 м и высотой 8 м. Прокатчиком картины выступает кинокомпания "Атмосфера кино".