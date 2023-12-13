Мариинка покажет за месяц более 40 "Щелкунчиков"

Билетов на декабрь почти нет, сообщили в театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Декабрьские билеты на "Щелкунчика" в Мариинском театре почти распроданы, на январские даты выбор пока более широкий. Избежать очередей в кассы помогает в том числе разнообразие афиши: до середины января в ней значится более 40 показов этого балета в нескольких версиях, сообщили ТАСС в театре.

"В период с 11 декабря по 14 января Мариинский театр покажет более 40 "Щелкунчиков". На исторической и новой сценах можно увидеть сразу несколько версий этого волшебного балета. Два спектакля в классической постановке Василия Вайнонена - один в оформлении Симона Вирсаладзе, другой в оформлении Владимира Фирера и Александра Храмцова (Театр балета им. Л. Якобсона), а также уникальный "Щелкунчик" Михаила Шемякина (хореография Кирилла Симонова)", - рассказали в театре.

В Мариинке отметили, что такое разнообразие "позволяет каждому зрителю выбрать удобный билет на желаемую дату и избежать очередей в кассы театра". Билетов на "Щелкунчика" в декабре почти не осталось, при этом "более широкий выбор мест еще остается на спектакли в период с 2 по 14 января", пояснили в театре.

"Балет "Щелкунчик" на протяжении долгих десятилетий пользуется неизменным интересом у публики. Посещение "Щелкунчика" в преддверии Нового года, Рождества, Старого Нового года уже давно стало традицией и неотъемлемой частью праздника для многих поколений зрителей", - подчеркнули в Мариинском.

Аналогичная ситуация с билетами на "Щелкунчика" и в Михайловском театре, следует из информации на его сайте. В афише 20 показов "Щелкунчика" в постановке Начо Дуато в декабре и начале января. Как передает корреспондент ТАСС, доступных билетов на предновогодние спектакли почти нет, но они пока остаются на показы в рождественские дни.

Показы балета "Щелкунчик" в ближайшие недели также пройдут на сценах Александринского, Эрмитажного театров, БКЗ "Октябрьский" и на других площадках города.