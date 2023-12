Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 4 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский актер и комик Тревор Ноа проведет церемонию вручения премии Grammy в 2024 году. Об этом он сообщил в среду вечером.

"Я буду вести Grammy. Я в предвкушении, это будет очень весело", - поделился комик в своем подкасте What now? With Trevor Noah.

Ноа уже становился ведущим премии в 2021, 2022 и 2023 годах.

66-я ежегодная церемония вручения премии Grammy пройдет в Лос-Анджелесе 4 февраля.