Почти 7 тыс. проектов прошли экспертизу на конкурсе Фонда культурных инициатив 2024 года

Большая часть из 14 589 проведенных экспертиз являлись обязательными, в 625 случаях потребовалась помощь третьего эксперта, рассказал композитор Игорь Матвиенко

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 6,9 тыс. проектов прошли экспертизу на первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года, сообщила пресс-служба фонда по итогам заседания экспертного совета фонда.

"Всего экспертизу прошли 6 970 проектов, каждая из заявок получила собственный рейтинг. Из 14 589 проведенных экспертиз большая часть являлись обязательными, в 625 случаях потребовалась помощь третьего эксперта", - отметил в ходе заседания композитор, продюсер, председатель экспертного совета Игорь Матвиенко.

Заявочная кампания проходила с 25 июля по 31 августа. Гендиректор фонда Роман Карманов сообщил, что ПФКИ получил на этот конкурс 7 186 заявок из 86 регионов России. По информации пресс-службы, проекты поданы на сумму в 32,6 млрд рублей, в качестве софинансирования команды указали 19,6 млрд рублей.

"Эксперты оценивали проекты комплексно: изучены календарные планы их реализации, бюджеты, общие описания проектов, просчитана потенциальная информационная активность команды", - сказал Карманов. По его словам, в этом конкурсе активно проявили себя творческие команды ДНР, от региона было подано 33 проекта.

Члены экспертного совета конкурсов определили список проектов, рекомендованных по результатам независимой экспертизы к получению грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Итоговое обсуждение списка проектов пройдет на заседании координационного комитета.