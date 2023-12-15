В Петербурге откроют выставку "Планета Мравинский" к 120-летию дирижера

Она будет работать в Шереметевском дворце до 7 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Шереметевский дворец - музей музыки открывает выставку "Планета Мравинский" (1903-1988), приуроченную к 120-летию со дня рождения одного из крупнейших дирижеров-симфонистов ХХ века. Об этом сообщила пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства, филиалом которого является музей музыки.

"Создатели выставки попытались проникнуть во внутренний мир Евгения Мравинского, пройти по лабиринтам его судьбы и показать его не только как величайшего представителя советской академической музыки, но и как интереснейшую, неразгаданную личность огромного масштаба", - рассказали в пресс-службе.

Несколько лет назад вдова дирижера профессор Консерватории Александра Вавилина передала в музей часть архива своего мужа, в том числе дневниковые записи, письма, заметки, которые открывают духовный мир Мравинского. В этих материалах возникает образ человека глубоко ранимого, пережившего немало тяжелых потрясений, чуть сентиментального, влюбленного в природу и музыку, сочинявшего стихи и прозу.

Выставка расположена в двух пространствах. В Оружейном зале, напоминающем Большой зал Филармонии, представлены портреты, документы, фотографии, а также видеоматериалы с фрагментами концертов и репетиций, интервью с Мравинским - его высказывания о профессии дирижера и исполняемой им музыке. Другая часть экспозиции посвящена личной жизни Евгения Александровича. Это мир природы, наполнявший душу энергией жизни, пространство его любви, горьких утрат, размышлений о Боге. Здесь впервые собраны материалы из личного архива Мравинского, спасенные после пожара в его квартире на Петровской набережной сотрудниками музея и учениками профессора Вавилиной.

Выставка "Планета Мравинский" будет работать в Шереметевском дворце до 7 февраля.

Уроженец Петербурга, народный артист СССР Евгений Мравинский с 1938 года в течение полувека возглавлял один из лучших коллективов страны и мира - Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. При нем оркестр получил звание Заслуженного коллектива Республики, побывал на гастролях в странах Европы, Азии и Америки. Большая творческая дружба на протяжении десятилетий связывала Мравинского с Дмитрием Шостаковичем, многие симфонии которого он исполнил первым. Маэстро был Героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской премии. На здании Большого зала Филармонии в память о дирижере установлена мемориальная доска.