В Коми представят российскую премьеру балета "Снежная королева"

По словам хореографа-постановщика Александра Рюнтю, "спектакль будет интересен и детям, и взрослым"

СЫКТЫВКАР, 15 декабря. /ТАСС/. Российская премьера балета финского композитора Туомаса Кантелинена "Снежная королева" пройдет 15, 16 и 17 декабря на сцене Академического театра оперы и балета Республики Коми. Постановка получилась яркой и живой, будет интересна и детям, и взрослым, рассказал ТАСС хореограф-постановщик Александр Рюнтю.

"Это игровой балет, очень много интересных жанровых сцен, веселых танцев кукол. Есть своеобразное решение ледяной армии Снежной королевы - ледяные великаны, четырехметровые огромные чудовища. Динамичные танцы снежинок. Я выбрал такую форму спектакля, которая подошла идеально. Форма интересная, динамичная, много разных танцев, надо идти и смотреть - ярко, красочно, живо и интересно. Задействована вся балетная труппа театра, плюс артисты хора в некоторых сценах. Но действие динамичное, спектакль будет интересен и детям, и взрослым", - рассказал ТАСС хореограф.

По его словам, остались небольшие вопросы по оформлению, декорациям и костюмам, они будут решаться по мере жизни спектакля. Он будет представлен на международном фестивале "Сыктывкарса тулыс" ("Сыктывкарская весна") весной 2024 года. "Я изначально придумал историю, что это должна быть красивая датская сказка в стеклянном снежном шаре. Я хотел, чтобы все действие разворачивалось в стеклянном шаре. И у нас получилось", - сообщил хореограф.

По информации театра, балет "Снежная королева" - это второй опыт сотрудничества театра с Туомасом Кантелиненом. В сентябре 2022 года в Сыктывкаре был представлен балет Кантелинена "Русалочка" в постановке Андрей Меркурьева. "Русалочка" и сегодня получает восторженные отзывы публики.

Мировая премьера "Снежной королевы" состоялась в ноябре 2012 года на сцене Финской национальной оперы, премьеру балета Кантелинена в России первыми увидят сыктывкарские зрители. "Я хотел написать мелодичную, красивую и легкодоступную музыку, главная функция которой - настроить слушателя на счастливое рождественское настроение", - привели в театре слова композитора.

Балет "Снежная королева" - это философская сказка о преданной дружбе, верности и большой любви. Это постановка о том, как легко потерять контакт с родными и близкими, даже оставаясь рядом с ними, поэтому сказка Андерсена XIX века актуальна и сегодня. Спектакль получил поддержку федеральной программы "Малые города 2023".