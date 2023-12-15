Эрмитаж приобрел в коллекцию 467 работ мастеров Ленинградской школы графики

По словам представителей музея, большой интерес представляет раздел с видами Ленинграда - Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Собрание Государственного Эрмитажа пополнилось коллекцией из 467 графических работ ленинградских художников XX века. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

"Государственный Эрмитаж приобрел коллекцию работ художников Ленинградской школы графики. В редкую по полноте, тематическому разнообразию и художественным качествам коллекцию входит 467 портретов, пейзажей, натюрмортов, бытовых сцен и книжных иллюстраций. Это произведения более 120 художников, активно работавших в середине и второй половине ХХ столетия", - говорится в сообщении музея.

По оценке представителей Эрмитажа, большой интерес представляет раздел с видами Ленинграда - Петербурга. На гравюрах Владимира Ветрогонского, Кирилла Овчинникова, Андрея Ушина и других мастеров запечатлены городские улицы со следами блокадного времени. На эстампах Михаила Успенского, Вадима Смирнова, Станислава Вихарева - возрождающийся послевоенный Ленинград.

Значительную коллекции составляют узнаваемые многими читателями книжные иллюстрации. В их числе цветные картинки Юрия Васнецова, Евгения Чарушина, Александры Якобсон к русским народным сказкам и стихам. Жанр натюрморта представлен работами Завена Аршакуни, Елизаветы Васнецовой, Михаила Скуляри, Александра Агабекова.

Вошедшие в коллекцию эстампы были выполнены в одной мастерской, одним мастером печати - Валерием Судаковым. По словам представителей музея, особую важность собрание графики имеет еще и потому, что большинство составляющих его произведений отмечены авторскими карандашными автографами - подписями, благодарными посвящениями печатнику и датировками.

"Коллекция эта, несомненно, обладает музейной ценностью и может активно использоваться в выставочной деятельности Эрмитажа", - отмечается в публикации.