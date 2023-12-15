Новый посол Турции в России открыл в Москве выставку российских художников

Танжу Бильгич выразил надежду на еще большее укрепление российско-турецкой дружбы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Недавно вступивший в должность посла Турции в Москве Танжу Бильгич выразил надежду на еще большее укрепление российско-турецкой дружбы. С таким посылом он выступил на открытии выставки картин российских художников и фотографий, посвященных 100-летию Турецкой Республики.

"В этот снежный московский вечер благодаря представленным на сегодняшней выставке картинам и фотографиям мы собрались с вами, чтобы вместе полюбоваться пейзажами Турции. Искренне верю, что сегодняшнее мероприятие еще больше укрепит мосты дружбы между нашими странами", - сказал он, обращаясь к собравшимся на открытии в Турецком культурном центре имени Юнуса Эмре в Москве.

Как отметил в беседе с ТАСС директор центра Мехмет Улькер, "подобные мероприятия очень важны для прогресса отношений России и Турции".

На выставке были представлены картины российских художников с изображением морских просторов Турции, фотографии из серии "Век Турции", предоставленные управлением по коммуникациям администрации президента Турции, а также работы творческой группы художников "Art Vue - Москва".

Гости выставки смогли попробовать традиционный турецкий кофе, приготовленный на песке. Собравшихся также угощали турецкими сладостями - пахлавой, рахат-лукумом. В завершение открытия послу Турции презентовали картину с видами Стамбула. Принимая подарок, дипломат отметил, что хотел бы любоваться ею в своем рабочем кабинете.

1 ноября Танжу Бильгич приступил к выполнению обязанностей посла Турции в России. Он сменил на этом посту Мехмета Самсара.