В Музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась фотовыставка "Выбор Евгения Халдея"

На экспозиции представлены 47 работ, которые фотограф передал Донецкому республиканскому краеведческому музею

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Снимки советского фотографа, фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея (1917-1997) покажут на выставке в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева, передает корреспондент ТАСС.

Основу выставки составляет коллекция фотографий Халдея, в разные годы лично им отобранная и подаренная Донецкому республиканскому краеведческому музею, известные работы автора периода Великой Отечественной войны из архива ТАСС и фотографии архитектурной тематики из собрания Музея архитектуры. На выставке представлены 47 работ, которые фотограф передал Донецкому республиканскому краеведческому музею.

Отдельный цикл фотографий представляет Халдея в кругу земляков и сотрудников музея, показывает моменты живого общения при подготовке выставочных проектов в Донецке.

Фотоработы мастера конца 1950-х - начала 1960-х годов из собрания музея были приобретены у автора и переданы из Центрального дома архитектора. Снимки показывают парадную застройку городов Донбасса и приморских курортных районов Советского Союза.

"Рада приветствовать вас на открытии этой камерной, очень важной, интересной выставки, посвященной творчеству Евгения Халдея. Евгений Ананьевич известен, прежде всего, как фотограф, который зафиксировал каждый день Великой Отечественной войны и вошел в историю нашей страны и всего мира именно как фотограф войны. Но мы знаем, что он продолжал свою активную работу после", - сказала директор музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.

Своими впечатлениями о выставке поделился и руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян, который долгое время работал с Халдеем. "Мне повезло знать Евгения Халдея. Мы его молодые фотографы. Мне тогда было чуть больше 20 лет. Мы его звали вечный дядя Женя, потому что у него всегда была лишняя пленка, батарейка, объектив. Это был удивительный, точный и благожелательный человек", - сказал он. В свою очередь дочь фотографа Анна Халдей отметила, что на всех снимках ее отца присутствует оптимистический настрой, несмотря на то, что многие из них сделаны в горячих точках. "Я почти 30 лет занимаюсь творческим наследием. Выставок было много: в разных городах и странах. Но сегодня для меня особенный день", - поделилась она.

Евгений Халдей

Евгений Халдей (1917-1997) - военный фотокорреспондент ТАСС. Участвовал в Великой Отечественной войне с первого и до последнего дня, прошел путь от Мурманска до Берлина. Готовил репортажи из Заполярья, Крыма, Новороссийска, Ростова-на-Дону и других городов. Участвовал в освобождении Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии и Германии. Освещал Парад Победы на Красной площади в Москве, Потсдамскую конференцию и Международный военный трибунал в Нюрнберге. Многие его работы стали классикой мирового фотоискусства, неоднократно демонстрировались на выставках, публиковались в СМИ и печатались в книгах. Гораздо менее известны работы Халдея, созданные им в мирное время.

Халдей является автором "первой" военной фотографии - "Москвичи у репродуктора на улице 25 Октября слушают радиосообщение о нападении гитлеровской германии на Советский Союз" и "последнего" кадра Великой Отечественной - "Знамя Победы над Рейхстагом".

Экспозиция доступна для посещения до 14 января 2024 года. Информационное агентство России ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.