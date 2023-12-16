Театр им. Маяковского покажет "Другую сказку"

Премьерные показы пройдут 16 и 17 декабря на Сцене на Сретенке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Другая сказка" по пьесам Евгения Шварца состоится в Московском академическом театре им. Маяковского, это дебют Сергея Урсуляка в качестве театрального режиссера, сообщили в пресс-службе театра.

"Я вынужден был перечитать огромное количество советской драматургии, а Шварц, которого я всегда любил, оказался наиболее близок к сегодняшнему моему состоянию. Плюс Шварц универсален в том смысле, что он понятен любому человеку, просто каждый находит в нем что-то свое", - сказал журналистам перед премьерой Урсуляк, который выступил также автором инсценировки. В описании к постановке говорится, что режиссер отнес комедию к жанру "дуракаваляния со смыслом по пьесам Евгения Шварца".

Урсуляк отметил, что для него это был по-настоящему новый опыт. "Это практически другой вид искусства", - сказал он. По словам режиссера, в кино постановщик может зафиксировать результат, а в театре этого не происходит. "Я каждый раз, приходя на прогоны, понимаю, что у меня есть шанс увидеть совершенно новый и другой спектакль", - добавил он. Урсуляк сообщил, что пока не планирует новых театральных постановок.

Над спектаклем работали художник Евгения Шутина, художник по свету Андрей Абрамов, видеохудожник Дмитрий Мартынов, хореограф Ирина Кашуба. В постановке заняты Мамука Патарава, Никита Языков, Алена Васина, Татьяна Орлова, Зоя Кайдановская, Виктор Запорожский, Вячеслав Ковалев, Евгений Парамонов и другие артисты.

Мамука Патарава, который исполняет роль Генриха, назвал своего героя воплощением азарта к жизни. По его словам, одной из актерских задач в этом спектакле стал прямой контакт со зрителем. "Прелесть этого спектакля, его вызов в том, что он - праздник", - отметил также артист. Заслуженный артист РФ Евгений Парамонов, отвечая на вопрос о работе с текстом Шварца, признался, что текст непростой, а саму работу над постановкой назвал экспериментом.

Премьерные показы пройдут 16 и 17 декабря на Сцене на Сретенке. Сергей Урсуляк - кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий "Ника" и "Кинотавр". Среди его работ - "Русский регтайм", "Праведник", "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Исаев" и другие фильмы и сериалы.