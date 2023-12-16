Режиссер Урсуляк планирует снять ретрокартину про любовь

По его словам, первый вариант сценария может быть готов в конце февраля - в марте

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Кинорежиссер Сергей Урсуляк, снявший "Ликвидацию", "Праведника" и "Исаева", планирует начать работу над полнометражным фильмом про любовь, сейчас идет написание сценария.

В Театре им. Маяковского 16 декабря выйдет спектакль Урсуляка "Другая сказка" - его дебютная работа в качестве театрального режиссера.

"У нас есть разговоры с Антоном Андреевичем Златопольским. Естественно, театр - это временно, так сказать, ответвление, аппендицит такой, вырезанный сегодня-завтра. Конечно, я возвращаюсь туда, где в общем прошла моя основная часть жизни. Я надеюсь, что это будет не что-то кромешное, кошмарное, а что-то вызывающее какую-то радостную эмоцию, что-то такое веселое, надеюсь. <…> Ретрокартина про любовь", - сказал ТАСС режиссер.

Отвечая на вопрос о сроках начала работы над фильмом, он отметил, что "до кастингов еще дожить нужно". "Еще пишется сценарий. Сценарий будет написан, может быть, к концу февраля - в марте. Первый вариант сценария. Стало быть, если мы сразу войдем в подготовку, я думаю, что раньше будущей осени мы вряд ли начнем снимать", - пояснил Урсуляк.

Идею о продолжении сериала "Ликвидация" он назвал бессмысленной. "Я как считал, так и считаю, что абсолютно затея пустая и в общем бессмысленная", - сказал режиссер. Что касается показа за рубежом картины "Праведник", Урсуляк отметил, что фильм увидели зрители в Израиле и Индии. "Сейчас очень сложно с показом за границей. Я знаю, что возили в Индию, я, к сожалению, из-за спектакля не смог поехать. Конечно, в Израиле был [показ], а больше я вам не скажу, где. Мне кажется, огорчаться этому не нужно. Конечно, было бы хорошо, если бы он прошел везде, где есть люди, интересующиеся этой темой. Но пока это не очень складывается в силу разных обстоятельств", - сказал он.

Сергей Урсуляк - кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий "Ника" и "Кинотавр". Среди его работ - "Русский регтайм", "Праведник", "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Исаев" и другие фильмы и сериалы.