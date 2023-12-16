В Архангельске открыли музей Средневековья на Севере

Особое внимание в экспозиции уделено времени основания города

АРХАНГЕЛЬСК, 16 декабря. /ТАСС/. Музей живой истории "Бурса", посвященный Средневековью на севере России, открыли в Архангельске. Как рассказала ТАСС директор по развитию клуба исторической реконструкции "Рыкарь" Светлана Костык, слово "бурса" на поморской говоре (язык поморов - жителей побережья Белого моря) означает "лагерь поморов на дрейфующей льдине", а в музее со всеми экспонатами можно будет взаимодействовать.

"Музей - это результат работы нескольких клубов исторической реконструкции. Два года назад мы объединились, проводили вместе фестивали и решили в этом году, что нам нужно место, где мы будем показывать результаты нашей работы не один и не два раза в год, а на протяжении всего года. И так придумали музей, - сказала Костык. - А "Бурса" - мы это название взяли, потому что это слово есть в словаре "Поморьска говоря", и так называли лагерь поморов на дрейфующей льдине".

А еще "бурса" в средние века означала общую кассу какого-либо сообщества. Это еще один нюанс названия, потому что музей стал результатом партнерства пяти клубов реконструкторов по сохранению культурного наследия Русского Севера: "Двинской град", "Двинской гарнизон", "Берн", "Ундервальден" и "Рыкарь". Всего в Архангельске более 200 реконструкторов.

Экспозиция охватывает период от эпохи переселения народов, когда новгородцы начали осваивать север Европы, до начала правления Петра I. "Это как машина времени, у нас экспонаты собраны по зонам: в основном это быт, немного военной части, - пояснила собеседница агентства. - Хорошо представлено раннее Средневековье на севере, когда и викинги к нам захаживали, финно-угры были местные жители и новгородцы славяне". Особое внимание уделено времени основания Архангельска - это конец XVI века.

Предметов той эпохи сохранилось не так много, и все они - объекты культурного наследия, которые строго охраняются. Поэтому большая часть экспонатов музея воссоздана по древних образцам с соблюдением всех технологий: мебель; вооружение, где представлены доспехи, мечи и топоры; утварь, посуда, настольные игры и даже шатер, аналог которого использовали путешественники по северу. Особое внимание уделили одежде. В экспозиции около десяти образов, где показаны все предметы гардероба, например, поморки или стрельца. Представлен летний костюм помора. Средневековые жители Беломорья носили домотканые штаны и рубахи до колена, а жительницы - нижние рубахи в пол и поверх тоже что-то вроде длинной рубахи или платья с рукавами. Северяне носили украшения, преимущественно из речного жемчуга. По праздникам надевали одежду, богато украшенную вышивкой. Часть костюмов представлена на манекенах, другие можно померить. На следующий год в музее планируют создать образ помора зимой. Также создатели музея работали над проектом сажения по бели - это старинная техника объемной вышивки, когда на ткань по рисунку пришивается скрученная бель - шнур, а по нему сажается, то есть пришивается жемчуг. Такими экспонатами также планируется пополнить экспозицию.

Так как музей живой истории, то в его работе планируются не только экскурсии, но и театральные представления, мастер-классы и лекции. В музее будут и инклюзивные программы, в том числе для людей с нарушением слуха, что стало возможным благодаря партнеру музея - Архангельскому региональному отделению Всероссийского общества глухих.