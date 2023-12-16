В городе Санья открылся Хайнаньский международный кинофестиваль

Киносмотр продлится до 22 декабря

САНЬЯ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Пятый Хайнаньский международный кинофестиваль (HIIFF) открылся в субботу в городе Санья музыкальным представлением в исполнении китайских артистов. Церемония с участием представителей руководства провинции состоялась на площадке под открытым небом на территории отеля Shangri-La, который расположен на берегу залива Хайтан.

© Иван Каргапольцев/ ТАСС

"Хороший фильм часто может тронуть сердце, придать сил, указать путь вперед и осветить будущее", - cказал на официальной церемонии заместитель главного редактора Китайской медиагруппы Фань Юнь, который также является заместителем председателя оргкомитета HIIFF.

Обращаясь к участникам церемонии, он отметил, что число поступивших заявок на показы на кинофестивале как из Китая, так и из-за рубежа свидетельствует о росте популярности мероприятия. По его словам, Китайская медиагруппа в свою очередь будет продолжать рассказывать историю Хайнаня и Китая, а также историю строительства связей между китайской цивилизацией и остальным миром.

О начале показов

Программа кинофестиваля началась с показа совместной работы Бельгии и Франции "Другой Лоренс" режиссера Клода Шмитца, что стало первой демонстрацией работы на большом экране в Азии. Весной 2023 года фильм входил в программу Каннского фестиваля.

В картине рассказывается о частном детективе, который подключается к расследованию убийства своего брата по просьбе его дочери, не доверяющей официальной версии полиции. Главный герой оказывается вовлеченным в историю, в которой переплетаются сложные семейные отношения и интересы криминальных кругов.

О конкурсной программе

Согласно данным организаторов, в общей сложности было получено свыше 4 тыс. заявок на показы из 109 стран и регионов мира. Председателем жюри киносмотра выбран турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, который является обладателем множества наград Каннского кинофестиваля, включая "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Зимняя спячка". Жюри будут оценивать фильмы в трех категориях: художественные, документальные и короткометражные.

Киносмотр продлится до 22 декабря и завершится вручением главной награды - премии "Золотой кокос". В этом году в основную конкурсную программу было отобрано в общей сложности 24 фильма. Из них 12 художественных, 4 документальных и 8 короткометражных. В конкурсный раздел киносмотра попали работы из таких стран, как США, Нидерланды, Иран, Швейцария, Италия, Китай, Франция, Австрия, Великобритания, Камерун, Дания, Филиппины, Чехия, Сингапур, Коста-Рика и Индия.

Награда кинофестиваля "Золотой кокос" будет присуждаться в таких номинациях, как "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Лучшие технологии", "Лучший документальный фильм" и "Лучший короткометражный фильм".

За время проведения фестиваля зрители смогут увидеть порядка 100 фильмов, которые не вошли в основную конкурсную программу. Показы организованы в кинотеатрах таких городов, как Санья, Хайкоу, Даньчжоу, Лэдун, Линшуй и Учжишань.

В отличие от предыдущих кинофестивалей, новый раздел под названием Hainan Regard привлечет внимание зрителей к фильмам менее известных студий и кинематографистов, в частности, из таких стран, как Казахстан, Индия и Италия, а также Специального административного района Гонконг и провинции Хайнань.

В этом годуна открытии кинофестиваля не было красной дорожки для звезд киноиндустрии, она пройдет в последний день его работы. Тогда же будут объявлены и победители в номинациях конкурсной программы. Закрывать киносмотр будет китайская картина "Снежный леопард" тибетского режиссера Пемы Цедена, который уже получил гран-при Токийского международного кинофестиваля. Сам режиссер умер 8 мая 2023 года в возрасте 53 лет.

О кинофестивале

Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и Нури Бильге Джейлан.

Это самый молодой кинофестиваль в Китае, но он уже успел привлечь к себе внимание как аудитории, так и специалистов. Киносмотр проводится при поддержке Государственного управления кино при совместном участии Центрального радио и телевидения Китая и народного правительства провинции Хайнань.