Эксперт: общий взгляд на часть тем поможет сотрудничеству РФ и КНР в кинематографе

Как отметил главный редактор журнала "Современный кинематограф" Хуан Пу, это также поможет деятелям кино узнать жизнь народов двух стран

САНЬЯ /Китай/, 17 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Основной для наращивания сотрудничества китайских и российских кинематографистов могут стать их схожие взгляды и подходы к работе, а также одинаковое внимание к некоторым темам. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор журнала "Современный кинематограф" Хуан Пу, принявший участие в проходящем в городе Санья (южная провинция Хайнань) 5-м Хайнаньском международном кинофестивале.

"У нас есть история и основа для такого рода взаимодействия между кинематографистами, исторически мы очень близки. Поэтому, учитывая эту основу, я полагаю, особенно важно в наше время увеличить такого рода взаимодействие. Нашего взаимодействия на самом деле недостаточно. Только на основе сотрудничества мы сможем лучше понять друг друга", - сказал он, указав на то, что это также поможет деятелям кино узнать жизнь народов двух стран.

В целом, эксперт позитивно оценил перспективы российско-китайского взаимодействия в киноиндустрии. "Я лично очень оптимистичен в отношении перспектив такого рода сотрудничества", - добавил он.

По мнению эксперта, у российского и китайского кино есть нечто общее. "Поскольку наши кинопроизводители обращают очень большое внимание на вопросы, связанные с судьбой государства и народа, также в центре внимания отношения между простыми людьми и государством. Думаю, что все эти вещи могут стать хорошей основой для нашего будущего сотрудничества, необходимо углублять взаимопонимание", - считает Хуан Пу.

Эксперт напомнил и о тесных связях в кинематографе, которые были между Китаем и Советским Союзом. "Наши кинематографисты были под большим влиянием советского кино", - сказал он, констатировав, что некоторые заложенные тогда традиции до сих пор оказывают влияние на китайский кинематограф. В частности, он отметил, советские комедий, указав на то, что через такие фильмы режиссеры двух стран обращают внимание на проблемы реальной жизни в юмористической манере.

Кинофестиваль на Хайнане

Программа 5-го Хайнаньского международного кинофестиваля началась 16 декабря с показа совместной киноработы Бельгии и Франции "Другой Лоренс" (L'Autre Laurens, 2023) режиссера Клода Шмитца, что стало первой демонстрацией данной работы на большом экране в Азии.

Согласно данным организаторов, в общей сложности в этом году было получено свыше 4 тыс. заявок на показы из 109 стран и регионов мира. Председателем жюри нынешнего киносмотра выбран известный турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, который является обладателем множества наград Каннского кинофестиваля, включая "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Зимняя спячка". Вместе с остальными членами жюри они будут оценивать отобранные для конкурсной программы фильмы в трех категориях: художественные фильмы, документальные картины и короткометражные работы.

Киносмотр продлится до 22 декабря и завершится вручением главной награды - кинопремии "Золотой кокос". В этом году в основную конкурсную программу кинофестиваля было отобрано в общей сложности 24 фильма. Из них 12 художественных фильмов, 4 документальные ленты и 8 короткометражных картин со всего мира.

Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и Нури Бильге Джейлан.

Это самый молодой кинофестиваль в Китае, но он уже успел привлечь к себе внимание как аудитории, так и специалистов.