В Оренбурге умерла народная артистка РФ Александра Жигалова

Ей было 94 года

ТАСС, 18 декабря. Народная артистка РФ Александра Жигалова умерла в Оренбурге в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в Оренбургском драматическом театре имени Горького, где Жигалова работала с 1960 года.

"Скорбная весть пришла в наш театр. Сегодня, 18 декабря 2023 года, ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", - говорится в сообщении.

В частности, Жигалова исполняла роль Дездемоны в "Отелло" Уильяма Шекспира, Калугиной в "Служебном романе" по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, Василисы Егоровны в пушкинской "Капитанской дочке". Оренбургские зрители также запомнили Жигалову в спектаклях "Бесталанная" Ивана Карпенко-Карого, "Клинический случай" Рэя Куни, "Ричард III" Шекспира.

Артистка начала свою сценическую деятельность в Белгороде, 14 лет работала в театрах городов Сортавалы и Нальчика. С 1960 года стала актрисой Оренбургского драматического театра имени Горького. Почетное звание "Заслуженный артист РСФСР" Жигалова получила в 1967 году, а в 1998 году стала народной артисткой РФ.