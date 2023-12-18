Умер балетный педагог Большого театра Валерий Лагунов

Ему был 81 год

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР, артист балета, балетный педагог Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Валерий Лагунов умер в возрасте 81 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Скончался Валерий Степанович Лагунов - заслуженный артист РСФСР, балетмейстер-репетитор Большого театра", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лагунов умер в ночь на 18 декабря.

Лагунов родился в Москве в 1942 году. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (класс Алексея Ермолаева), в 1979-м - балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). В 1962-1996 годах был артистом балетной труппы Большого театра, с 1996-го - балетмейстером-репетитором. Согласно информации на сайте ГАБТ, под руководством Лагунова репетировали Владислав Лантратов, Георгий Гусев, Артур Мкртчян и другие артисты.