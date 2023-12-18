Фестиваль "Интермузей" возобновит работу в 2024 году

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что на этом фестивале будет проходить вручение Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей" будет возобновлен и пройдет в России в мае 2024 года, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Рада объявить, что с 2024 года мы возобновляем международный фестиваль "Интермузей". Планируем провести его в мае в Москве. И постараемся сделать все, чтобы формат этой площадки был удобным и современным", - сказала министр на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве.

По словам Любимовой, на этом фестивале будет проходить вручение Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева.

Фестиваль "Интермузей" проходил в России с 1999 года. В предыдущий раз он проводился в 2020 году.