Выставка живописи и графики Константина Горбатова открылась в музее "Новый Иерусалим"

Впервые за несколько лет посетители могут увидеть графику с зарисовками видов Лондона и Палестины, поразивших художника, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 80 работ художника Константина Горбатова можно будет увидеть на выставке "Путь цвета", которая открылась в музее "Новый Иерусалим" в Истре, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась выставка работ Константина Горбатова "Путь цвета". В экспозицию вошли более 80 живописных и графических работ из музейного собрания. <...>. Впервые за несколько лет посетителям представлена графика с зарисовками видов Лондона и Палестины, поразивших художника. В связи с особенностями хранения, эти работы нельзя экспонировать часто и продолжительное время, поэтому у посетителей будет, по сути, уникальный шанс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка продлится до 14 января, на ней представлены работы, написанные Константином Горбатовым в разных странах мира. "По натуре и по судьбе странник, художник чутко реагировал на природу, считая ее главным учителем, черпая в ней вдохновение и краски. "Певец русской старины" и одновременно мастер, умеющий передать на полотне жар итальянского солнца, мастер убеждает зрителя в достоверности своих впечатлений", - приводятся в сообщении слова руководителя художественного отдела музея "Новый Иерусалим", куратора выставки Людмилы Денисовой.

В пресс-службе добавили, что выставки Горбатова не раз проходили в музее "Новый Иерусалим", где хранится самая большая в мире коллекция работ мастера.