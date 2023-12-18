На "Площади искусств" выступил оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева

Концерт посвящен памяти Юрия Темирканова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева продолжил программу XXIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". Он посвящен памяти Юрия Темирканова.

"Предыдущий концерт этого коллектива и дирижера в Большом зале состоялся десять лет назад, 23 декабря 2013 года - на фестивале "Площадь искусств", посвященном 75-летию Юрия Темирканова", - напомнили в пресс-службе Филармонии.

На концерте в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучали Шестая симфония Дмитрия Шостаковича и Четвертая симфония Антона Брукнера.

Ранее, в день 85-летия со дня рождения Темирканова, Гергиев открыл в историческом здании Мариинского театра Кабинет имени Юрия Темирканова - мемориал, который станет здесь еще одной достопримечательностью наряду с Фойе Эдуарда Направника и Классом Федора Шаляпина. Здесь уже более 40 лет в постановке Темирканова идет спектакль "Евгений Онегин", а на Приморской сцене Мариинского в его же режиссуре - "Пиковая дама". На открытии мемориального Кабинета Гергиев пообещал, что "Пиковая" обязательно вернется на подмостки Мариинского. На прощании с Темиркановым он сказал также, что планирует выступить с оркестром в Нальчике, где родился дирижер.