Эксперт считает, что фестиваль "Звезда Рождества" приобщит посетителей к русской классике

Он пройдет с 19 декабря по 16 января на различных площадках в центре Москвы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" приобщит посетителей к русской классической музыке, которая является "железобетонным занавесом" от внешних влияний для россиян. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, народный артист СССР Владимир Федосеев.

Первый московский благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет с 19 декабря по 16 января на различных площадках в центре столицы.

"Классику надо всячески внедрять в концерты, потому что в этом - рождение нашего духа, нашего понимания вообще музыки. Мы очень богатые духовно люди. Наша сила - в наших гениях, которые создали для нас колоссальный пласт защиты, музыкальной защиты. Мы защищаемся сейчас этим железо-бетонным занавесом - музыкой, которая не позволит вторгнуться к нам [извне] и что-то нарушить", - сказал дирижер.

Он отметил, что все попытки "отмены" русской классической музыки в европейских странах провалились - российские музыканты все равно там играют, поскольку "там не могут без русской классики". Федосеев пригласил всех на гала-концерт Большого симфонического оркестра им. Чайковского 16 января в концертном зале "Зарядье", который будет завершать фестиваль. По его словам, оркестр сыграет произведения Чайковского, Бородина, Рахманинова и Свиридова.

Автор идеи фестиваля, главный редактор портала о благотворительности Милосердие.ru Юлия Данилова рассказала, что фестиваль откроется 19 декабря вечером музыки и поэзии "Ожидание Рождества" в историко-культурном центре "Соборная палата". В открытии примут участие артисты Валерия Ланская и Олег Царев, Московский синодальный хор и другие музыканты.

Данилова обратила внимание на то, что фестиваль стартует в день памяти святителя Николая Чудотворца, который известен своей помощью бедным и является небесным покровителем благотворителей. По ее словам, все вырученные средства будут направлены в поддержку подопечных и сестер милосердия православной службы помощи "Милосердие" и московского церковного штаба помощи беженцам.

Программа фестиваля

Генеральный продюсер фестиваля актриса Вероника Вяткина в свою очередь сообщила, что 24 декабря в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера мультфильма "Рождественская звезда" - экранизации стихотворения Бориса Пастернака. По ее словам, шестиминутный анимационный фильм положит начало новому мультипликационному альманаху о православных праздниках. Литературной основой всех выпусков альманаха станут произведения русских классиков.

"Мультфильм "Рождественская звезда" был создан как своего рода визитная карточка фестиваля, отражающая смысл всего, что заложено в сам этот замечательный праздник", - добавила Вяткина. Кроме того, узнать больше о праздновании Рождества Христова все желающие смогут, посетив "рождественский лекторий".

По данным организаторов, также в программе - экскурсия о рождественской иконографии в Музее русской иконы, экскурсия по особняку Васильчиковых и музыкальный вечер "От сердца к сердцу", благотворительная ярмарка новогодних и рождественских подарков, "парад вертепных театров" в культурном центре "Дом", благотворительный арт-аукцион в Школе современной пьесы. Кроме того, бесплатные билеты на свои представления и экскурсии передали Третьяковская галерея, Музей Москвы, Музей Сергея Есенина, Театр Женовача и Театр у Никитских ворот.