Роджер Уотерс заявил, что готов рассмотреть предложение переехать в Россию

Музыкант отметил, что БРИКС становится более сильной организацией, а политика США получает все меньше поддержки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Cооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс мог бы серьезно рассматривать предложение переехать в Россию. Об этом музыкант заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Это очень доброе предложение. Большое спасибо! Конечно, я мог бы рассматривать это более серьезно, чем человек, который описал меня такими эпитетами", - так он прокомментировал предложение посла Украины в Австрии Александра Щерба переехать в Россию, который также назвал певца бессердечным и жестоким. Слова посла привела в эфире ведущая "России-1".

Уотерс рассказал о том, что из-за выступлений на российском телевидении западные знаменитости теряют многие проекты и возможность выступать на родине. По мнению музыканта, это абсурд.

"Русские - наши друзья, все наши друзья, надо вообще отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну", - подчеркнул Уотерс. Он отметил, что рад возможности выступать на российском телевидении и высказывать на нем свою точку зрения.

Музыкант отметил, что БРИКС становится более сильной организацией, а политика США получает все меньше поддержки. "Им становится все сложнее и сложнее проводить эту политику и достигать своих целей вот этого доминирования во всем мире, потому что люди во всем мире не будут это поддерживать. И я действительно рад, что они постепенно прозревают и противятся этому", - подытожил он.