"Железная леди" с мечтой о сцене: как Галина Волчек стала символом театра "Современник"

В юности Галина Волчек хотела стать "серьезной актрисой" и не догадывалась, что спустя десятилетия о ней будут говорить как об одном из лучших советских режиссеров, а поставленные ей спектакли будут идти по всему миру. Она была одним из основателей театра "Современник", а когда он оказался на грани исчезновения, подарила ему вторую жизнь и сделала его еще более знаменитым. Вспоминаем, каким был путь Волчек в театре.

Галина Волчек родилась в 1933 году в творческой семье. Ее мама, Вера Маймина, была сценаристкой, а отец, Борис Волчек, оператором — он много сотрудничал с режиссером Михаилом Роммом и снял такие фильмы, как "Пышка" (1934), "Ленин в Октябре" (1937) и "Человек №217" (1944). В годы Великой Отечественной войны Галина вместе с матерью уехала в Казахстан, а когда они вернулись, родители решили развестись. Девочка сама решила остаться жить с отцом. "Я его обожала, я им гордилась, я им восхищалась, я его жалела иногда, — рассказывала она позже в интервью. — Когда надо было выбирать — с кем жить, с мамой или с папой, когда они разошлись, — у меня этот вопрос как бы был решен давно".

Уже в школьные годы проявился твердый и волевой характер Галины Волчек. У нее было мало друзей, учителя недолюбливали ее, из всех предметов ей нравилась только литература, где можно было блеснуть фантазией и критическим мышлением. После 8 класса Галину отчислили, и, хотя технические специальности ее совершенно не привлекали, отец пристроил ее в школу рабочей молодежи — изучать гидромелиорацию. Девушке нужен был аттестат об образовании, поэтому ей пришлось разобраться и с химией, и с математикой. После выпуска Борис Волчек советовал дочери поступать в Литературный институт, но Волчек мечтала о Школе-студии МХАТ. "Я была зажатая, некрасивая, толстая, стеснялась своей фигуры. <…> Я просто знала, что хочу быть актрисой, умираю, верю", — делилась она воспоминаниями с ТАСС.

К удивлению и самой Галины, и ее родителей, она успешно сдала творческие экзамены и поступила. Руководителем курса был Александр Карев, ассистировал ему совсем молодой, едва окончивший Школу-студию МХАТ Олег Ефремов. С ним у студентов сложились крепкие творческие отношения: они мечтали возродить традиции Московского художественного театра, переживавшего в тот период не лучшие времена. Волчек окончила Школу-студию в 1955-м и вместе с другими выпускниками, среди которых были Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала Студию молодых актеров, ее руководителем стал Олег Ефремов.

Новое "старое" искусство

Актеры-старожилы МХАТа к студийцам отнеслись скептически: "Вот они, наши будущие гробокопатели". Тогда коллектив решил основать собственный театр — "Современник". Его появление было своеобразным вызовом устаревшим принципам МХАТа: своей задачей Волчек, Ефремов, Евстигнеев и другие присоединившиеся к ним актеры считали создание актуальных спектаклей, которые правдиво отражали бы жизнь и затрагивали социальные темы. Такую же цель ставили перед собой в свое время основатели МХТ Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

Сначала Волчек выступала в "Современнике" как актриса: играла в большинстве спектаклей, в том числе в ставших очень популярными постановках "Вечно живые" (1957) и "Голый король" (1960), а еще ассистировала Ефремову. Как режиссер она попробовала свои силы в 1962-м, когда ей было 29 лет: выпустила "Двое на качелях" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона, и дебют удался. "На сцене вроде бы ничего не происходило — мужчина и женщина говорили без конца, выясняли отношения, встречались и разбегались <...> В финале, как потом, смеясь, рассказывал мой приятель, я вскочила с места и в повисшей, как топор, напряженной тишине сдавленным голосом крикнула герою: "Не уходи!" Самое интересное, что рядом сидевшие люди нисколько не удивились такой выходке", — вспоминает театровед Марина Райкина о том, как впервые познакомилась со спектаклем Волчек.

В 1960-е Галина Волчек продолжала играть в театре, но ее увлечение режиссурой становилось все сильнее и приносило плоды. Выпущенная ей "Обыкновенная история" (1966) по произведению Ивана Гончарова стала первой постановкой русской классики на сцене "Современника": изначально труппа приняла спектакль холодно, но Волчек получила за него Государственную премию, и он оказался одним из ключевых в репертуаре — билеты разлетались.

Сцена из спектакля "На дне" в театре "Современник", 1968 год © Михаил Строков/ ТАСС

Режиссер решила продолжить "классическую" линию и поставила "На дне" (1968) по пьесе Горького, увеличив количество обитателей "ночлежки". Это был первый масштабный спектакль в ее карьере. Одну из главных ролей — Сатина — она отдала Евгению Евстигнееву, с которым на тот момент уже несколько лет была в разводе (они были женаты с 1954-го по 1966-й). "Все было непросто, пока мы были еще женаты, он боялся нарушения "семейного баланса". А за моей спиной всем говорил про "Двое на качелях": "Ну, Галька... И откуда у нее это?" Потом, когда мы уже развелись и сохраняли чудесные отношения, я ставила "На дне", он играл Сатина, и для обоих это было чрезвычайно легко и приятно", — вспоминала Волчек.

У Волчек огромный дар работы с актером. Кстати, не такой уж частый. Сколько она предложила Евстигнееву интересных ходов в роли Сатина. Она помогла Никулину сделать уникальной роль Актера. Роль звучала как исповедь современника перед зрителями Авангард Леонтьев Народный артист РФ, актер театра "Современник" в 1968-2004 годах

В 1971-м Волчек поставила "Свой остров" по пьесе эстонского драматурга Раймонда Каугвера. Заметная роль в нем отводилась песням Владимира Высоцкого, что совершенно не устроило комиссию, которая давала разрешение на выпуск премьер. "Мне говорят: "Все что угодно, но только не Высоцкий". А я сказала: "Для меня это принципиально. В моем спектакле могут звучать только эти песни", — вспоминала Галина Волчек. Переговоры длились две недели, в итоге чиновники уступили. "Я была счастлива и горда, что это первые тексты Высоцкого, которые были залитованы, то есть получили официальное разрешение на публичное исполнение", — говорила Волчек, которую за решительность и стойкость коллеги называли "железной леди".

Эпоха возрождения

В 1970 году Олегу Ефремову, который совмещал должности директора и худрука "Современника", предложили возглавить МХАТ им. Горького. Вслед за ним ушли и некоторые актеры, в том числе такие звезды, как Евгений Евстигнеев, Александр Калягин, Михаил Козаков. Многие критики и зрители считали, что без своего лидера "Современник" быстро погибнет. Но творческий голод длился два года — до тех пор, пока Галину Волчек не назначили главным режиссером.

Я меньше всего на свете мечтала быть главным режиссером. Говорю как на духу. Но выхода тогда не было. Уговаривали меня долго и в результате уговорили. Наверное, сработало то, что Ефремов называл меня “самой партийной из всех”. Я никогда не была в КПСС, и никто и ни за что на свете не заставил бы меня вступить. Под “партийностью” он понимал паталогически развитое во мне чувство долга Галина Волчек

"Современник" ожил — к труппе присоединились новые актеры, в том числе Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Константин Райкин. В 1974 году после нескольких переездов театр обрел свое здание на Чистых прудах. Репертуар Галина Волчек формировала, по-прежнему исходя из принципа актуальности, поэтому театр активно сотрудничал с современными авторами. Режиссер поставила "Восхождение на Фудзияму" (1973) по пьесе Чингиза Айтматова, "Эшелон" (1975) и "Спешите делать добро" (1980) по произведениям Михаила Рощина. Также шли спектакли по текстам Александра Вампилова, Василия Шукшина, Александра Гельмана, Аллы Соколовой. Даже если Волчек бралась за классику вроде чеховского "Вишневого сада" (1976) или "Трех сестер" (1982), она старалась ее актуализировать и расставить акценты так, чтобы современный зритель иначе взглянул на хорошие знакомые произведения.

Валентин Гафт и Галина Волчек во время репетиции спектакля, 1983 год © Владимир Яцина/ ТАСС

При этом режиссер успевала не только управлять театром, но и сниматься в кино. Волчек доставались второстепенные, иногда и эпизодические, но характерные, яркие роли. Среди наиболее заметных работ — волчица в сказке "Про красную Шапочку" (Леонид Нечаев, 1977), трактирщица в "Русалочке" (Владимир Бычков, 1976), Варвара Никитична в "Осеннем марафоне" (Георгий Данелия, 1979), а также участие в телеспектаклях.

Вне границ

Галина Волчек первой из советских режиссеров преодолела "железный занавес": в 1978 году, в разгар холодной войны, по приглашению хьюстонского театра "Аллей" она приехала в США, чтобы вновь поставить "Эшелон" по Рощину. "Спектакль о войне американские зрители приняли с такой чистотой и пониманием, что я до сих пор не могу этого забыть", — рассказывала она в интервью ТАСС. Позже она неоднократно работала как режиссер и педагог за границей.

Я хотела стать серьезной актрисой, и учиться я хотела только в Школе-студии МХАТ и ни в каком другом театральном вузе. Точно так же и сегодня, если бы сказали: "Современник закрывают, иди в другой театр". Я придумала бы какое-нибудь другое дело, но другого театра в моей жизни не было бы Галина Волчек

В 1989-м Волчек присвоили звание народной артистки СССР. В тот же год она стала не только главным режиссером, но и худруком "Современника". Она продолжала выпускать спектакли, проходившие с аншлагом, — "Мурлин Мурло" (1990) по пьесе Николая Коляды, "Пигмалион" (1994) по Бернарду Шоу, "Три товарища" (1999) по Ремарку. Поставленный ей "Крутой маршрут" (1989) по книге Евгении Гинзбург о жертвах сталинских репрессий в 1990 году был показан в Сиэтле в рамках культурной программы Игр доброй воли, а с афиши "Современника" он не сходил десятилетиями. "Крутой маршрут" для меня никогда не был спектаклем-констатацией. Хотя ничего плохого в задаче рассказать о зверствах сталинского режима я не вижу. Этот спектакль для меня прежде всего предупреждение. Именно поэтому у него такой финал, не позволяющий зрителю расслабиться и подумать — это в прошлом", — говорила Волчек.

Сцена из спектакля "Крутой маршрут", 1989 год © Андрей Соловьев/ ТАСС

Важным событием стали гастроли "Современника" в Нью-Йорке (1996-1997): русская труппа играла на Бродвее впервые со времен тура МХТ в Америку в 1924 году. Посмотреть спектакли москвичей приходили западные звезды, а коллектив во главе с Волчек получил одну из самых престижных общенациональных наград США в области театра — премию "Драма Деск". Впервые за долгие годы этот приз присудили неамериканской труппе. Также под руководством Волчек "Современник" побывал на гастролях в Германии, Франции, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Чехии и других странах.

Галина Волчек продолжала ставить спектакли до 2015 года, ее последней работой стала новая версия дебютного спектакля "Двое на качелях". Худруком театра она оставалась до конца своей жизни: в возрасте 86 лет режиссер скончалась после болезни в декабре 2019-го. Сейчас в "Современнике" можно посмотреть такие спектакли Волчек, как "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры".

Дарья Шаталова