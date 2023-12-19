Оркестр Мариинки под управлением Гергиева и Настурики-Гершовичи даст концерты в "Зарядье"

Всего с 19 по 21 декабря состоятся четыре концерта

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева и Лоренца Настурики-Гершовичи во вторник и в среду даст несколько концертов в столичном зале "Зарядье". Завершится серия праздничных мероприятий 21 декабря концертом Страдивари-ансамбля Мариинского театра.

"В преддверии Нового года, с 19 по 21 декабря, в Московском концертном зале "Зарядье" состоится четыре концерта: публика услышит уникальный Страдивари-ансамбль и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и Лоренца Настурики-Гершовичи. В одном из вечеров также примут участие приглашенные солисты мариинской оперной труппы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского театра.

Начнется серия концертов с выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Как отметили в пресс-службе, солистами выступят Борис Березовский (фортепиано) и Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка). На сцене прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина и симфоническая сюита "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова.

Вновь увидеть Гергиева за пультом можно будет в среду - прозвучат четыре симфонические медитации "Вознесение" Оливье Мессиана и Четвертая симфония Антона Брукнера. Также вечером в среду состоится новогодний концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Настурики-Гершовичи. В концерте примут участие сопрано Ангелина Ахмедова и баритон Владислав Куприянов. В программу вошли сочинения Франца Легара, Джордже Энеску, Имре Кальмана, Исаака Дунаевского, Иоганна и Йозефа Штраусов.

На следующий день состоится концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра, солист и дирижер - Лоренц Настурика-Гершовичи. На нем будет представлена программа "Пьяццолла-гала". В исполнении барочных струнных прозвучат избранные танго Астора Пьяццоллы и цикл "Времена года в Буэнос-Айресе" в переложении для скрипки и струнного оркестра Леонида Десятникова.

Концерты пройдут при поддержке департамента культуры Москвы.