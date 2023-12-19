В Туве впервые издадут альбомы фотографий живущих в Монголии и Китае тувинцев и камнерезов

На это глава республики Владислав Ховалыга выделил грант

ТАСС, 19 декабря. Два уникальных фотоальбома с фотографиями этнических тувинцев из Монголии и Китая и камнерезов республики с их работами впервые издадут в Туве. Об этом сообщило правительство Тувы.

"На грант главы Республики Тыва Владислава Ховалыга впервые будут изданы уникальные фотоальбомы. Первый - это проект известного фотохудожника Василия Балчий-оола. Называется он "Тувинцы". Туда войдут фотографии этнических тувинцев Монголии и Китая. Выпуск альманаха планируется весной 2024 года. Второй альбом - это проект "Современное камнерезное искусство Тувы". Альбом будет посвящен мастерам-камнерезам и их работам", - пояснили в правительстве.

В региональном министерстве культуры рассказали, что для фотоальбома "Тувинцы" Балчий-оол фотографировал в 2018 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в местечке Ханас. "Тогда туда вместе с фотографом ездила делегация этнографов. В состав научно-исторической экспедиции вошли деятели культуры и искусств Тувы. Фотографии тувинцев Сенгела были сделаны 2017 году в Баян-Улгийском аймаке Монголии. Тогда на фестиваль-съезд со всех аймаков страны собрались все этнические тувинцы", - пояснили в министерстве. Во втором альбоме будут собраны самые интересные работы мастеров камнерезного искусства Тувы.

По данным регионального Минкультуры, подобные проекты помогут сохранить связь между тувинцами из разных регионов, не потерять традиции.

О тувинцах и камнерезном искусстве

Тувинцы относятся к тюркским народам. Их общая численность - около 300 тыс. человек. Большая часть проживает на территории России в Туве. В трех аймаках Монголии проживают от 3 до 5 тыс. этнических тувинцев. На территории Синьцзя н-Уйгурского автономного района Кита живут около 3 тыс. тувинцев. Тувинцы - один из немногих этносов, кому удалось почти полностью сохранить свой язык. Носителей тувинского языка насчитывается около 282 тыс. человек.

Камнерезное искусство Тувы известно с IX века. Чаще всего мастера работали с пластичным камнем агальматолитом. Из него вырезали фигурки людей, животных, бытовые предметы. Изделия из камня, созданные мастерами Тувы, находятся в Национальном музее Республики Тыва, художественных музеях Москвы и Санкт-Петербурга.