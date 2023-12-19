Kion покажет новогоднее шоу с Пересильд, Орбакайте и Агутиным 28 декабря

Ведущим шоу выступит Сергей Бурунов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Kion 28 декабря покажет новогоднюю музыкальную фантазию "Я тебя люблю - Je t’aime", в которой примут участие Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Максим Матвеев, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте и другие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"28 декабря на Kion состоится новогодняя премьера музыкальной фантазии "Я тебя люблю - Je t’aime" с Юлией Пересильд, Анной Михалковой, Максимом Матвеевым, Паулиной Андреевой, Леонидом Агутиным, Тосей Чайкиной, Валерией, Кристиной Орбакайте и другими звездами", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Kion, в шоу популярные исполнители и киногерои предстанут в стиле французской эстрады 60-70-х.

Главные роли в пародиях исполнят артисты Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Александр Робак, Антон Васильев, Алексей Золотовицкий. Также Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль, Iowa и Александр Ревва исполняют свои песни на французском языке и в аранжировках французской ретро-эстрады.

Ведущим шоу выступит Сергей Бурунов в образе Фантомаса.