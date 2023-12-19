"Архстояние детское" объявило конкурс авторских объектов для парка "Никола-Ленивец"

Его посвятили теме дня рождения

19 декабря, ТАСС. Организаторы фестиваля "Архстояние детское" проведут конкурс на создание авторского объекта для самого большого арт-парка в Европе, который находится рядом с деревней Никола-Ленивец в Калужской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля.

"Архстояние детское" объявляет открытый конкурс на создание авторского объекта - "Идеальный подарок". Мы предлагаем детям и их родителям вместе придумать то, что хотелось бы подарить "Никола-Ленивцу". Лучший проект будет реализован на "Архстоянии детском" - 2024, а автор и его семья получат приглашение в "Никола-Ленивец", - сообщили в пресс-службе.

Конкурс посвящен теме дня рождения: в 2024 году фестивалю исполнится 10 лет, его проведение запланировано на 27-30 июня. Принять участие в конкурсе можно до 29 февраля 2024 года. Чтобы прислать эскиз или макет объекта, нужно заполнить заявку на сайте, победителя объявят 20 марта.

"Архстояние детское" - ежегодный семейный фестиваль современного искусства, проводится в арт-парке "Никола-Ленивец".

Арт-парк "Никола-Ленивец" - самый большой в Европе, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположены, в том числе арт-объекты "Бобур", "Николино ухо", "Блиндаж", "Вселенский разум".