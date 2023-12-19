В Москве прошел заключительный концерт культурного марафона "Мой Рахманинов"

В программе мероприятия - произведения русской академической музыки XIX-XX веков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заключительный концерт Всероссийского культурного марафона "Мой Рахманинов" состоялся во вторник в столичном Концертном зале им. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

На сцену Концертного зала им. П. И. Чайковского вышли российские и зарубежные музыканты, лауреаты Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов им. С. В. Рахманинова и Международного конкурса им. П. И. Чайковского: Иван Бессонов (Россия), Джордж Харлионо (Великобритания), Зинаида Царенко (Россия), Максим Лисиин (Россия), Ким Ке Хи (Южная Корея), Иван Сендецкий (Россия), Федор Освер (Россия), Семен Саломатников (Россия). Концерт прошел с участием Российского национального оркестра, художественный руководитель и главный дирижер - народный артист РФ Александр Рудин. Оркестр в этот вечер возглавил лауреат Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов им. Сергея Рахманинова Клеман Нонсьё (Франция).

В программе мероприятия - произведения русской академической музыки XIX-XX веков. Особое место отведено музыке главного композитора - юбиляра 2023 года - Сергея Рахманинова.

Программа заключительного концерта состояла из двух отделений. Так, в первом отделении прозвучали произведение Георгия Свиридова "Зимняя дорога" из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина "Метель", соло для виолончели из балета "Спящая красавица", ария Князя Елецкого "Я вас люблю" из оперы "Пиковая дама" и "Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35, ч. 2, 3" Петра Чайковского.

Во втором отделении публике были представлены "Вокализ" в переложении для виолончели с оркестром и "Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 43" Сергея Рахманинова. Прозвучали также вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина "Метель" Георгия Свиридова, "Третья песня Леля" из оперы "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова и ряд других музыкальных произведений величайших русских композиторов.

Как отметил в беседе с ТАСС лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Иван Сендецкий, исполнивший соло для виолончели из балета "Спящая красавица", музыка Рахманинова - "абсолютно эмоциональна и чувственно безгранична", при этом она звучит просто для слушателя. "Для меня музыка Рахманинова - это жизнь какого-то музыкально героя в сказке, который рождается, становится старше, встречает новых людей, проживает различные трудности. У Рахманинова все всегда заканчивается на позитивной ноте, даже если произведение было написано в миноре", - сказал музыкант.

В свою очередь Клеман Нонсьё отметил, что год Рахманинова, завершающийся сегодняшним концертом, запомнится дирижеру, как один из самых важных в его жизни. "Это второй раз, когда я работаю с концертом, первый был в Калининграде. Я хочу продолжать работать с этим оркестром и дальше", - добавил он.

В год 150-летия великого русского композитора Рахманинова в концертных программах марафона приняли участие 10 ведущих музыкальных коллективов страны, 18 солистов и дирижеров представили 26 концертов общей протяженностью звучания 65 часов. Проект охватил 26 городов от Пскова до Южно-Сахалинска.

О композиторе

Сергей Рахманинов (1873-1943) - композитор, пианист и дирижер - стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения, где нашли отражение разные стили, вошли в репертуар самых известных исполнителей. На записях Рахманинова-пианиста учатся многие поколения музыкантов.

Консерваторское образование он получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", "Первый концерт для фортепиано с оркестром" и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство "Четвертый концерт", "Три русские песни" для хора и оркестра, рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, "Третью симфонию", "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.