Театр "Современник" отметил 90-летие со дня рождения Галины Волчек

Предпремьерный показ спектакля "Галя. Волшебная история" состоялся 19 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Современник" представил спектакль "Галя. Волшебная история" в память о бывшем художественном руководителе театра Галине Волчек (1933-2019). Предпремьерный показ состоялся 19 декабря, когда народной артистке СССР могло бы исполниться 90 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Она была такой увлеченной, напитывала жизнью и наш театр. У нас были большие задумки. <…> Несмотря на недуги, болезни, она была наполнена творчеством и желанием продолжать эту деятельность", - поделился с ТАСС воспоминаниями о Галине Волчек худрук Театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, который пришел на показ.

Он назвал Волчек одним из самых близких для него людей и рассказал, что знает ее с первых своих работ в кино. "Одна из первых моих больших работ была в фильме "Лимита". Фильм этот снимал Денис Евгеньевич Евстигнеев (сын Галины Волчек - прим. ТАСС). Она приходила к нам на съемки. Очень благосклонно ко мне относилась", - отметил Машков. По его словам, они общались, и когда он стал худруком Театра Олега Табакова, Волчек провела серию мастер-классов в Театральной школе Табакова, которые были записаны на видео. "Она рассказывала мне все про жизнь театра, потому что она, как никто, знала, что из себя представляет актер", - добавил собеседник агентства.

В зале собрался аншлаг, в том числе на спектакль пришли артисты Леонид Ярмольник, Алена Бабенко, Людмила Максакова, Марина Неелова, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, худрук Театра сатиры Сергей Газаров.

Музыкант, режиссер одной из последних премьер в "Современнике" "Сашашишин" Гарик Сукачев в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что в театре и сегодня ощущается дух "Современника" времен Галины Волчек. "Остался, к счастью, и дух "Современника", отношения внутри театра, между сотрудниками и артистами, вообще всем коллективом. Для меня, по крайней мере, они остались прежними, такие без кавычек семейные отношения. Это, конечно, важно", - сказал Сукачев. Он добавил, что пока не планирует новых спектаклей, но, если будет делать постановку, то отдаст предпочтение "Современнику", который назвал родным для себя домом.

О спектакле и юбилее

Спектакль-посвящение "Галя. Волшебная история" в театре назвали переосмыслением творческого и личного опыта артистки, а также становления "Современника". Основой постановки стала биография худрука и воспоминания ее коллег. Режиссером выступил Иван Комаров, роли исполняют, в частности, Анастасия Мишина, Иван Стебунов, Анатолий Кормановский, Максим Теняков. Спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера постановки состоится 20 декабря, зрительская версия будет называться "Дальше сами".

"Современник" посвятил 68-й сезон юбилею со дня рождения Волчек. В честь даты подготовлена масштабная программа. Уже открыта фотовыставка в фойе Основной и Другой сцен театра, посвященная Волчек. Также памятная выставка развернута на Чистопрудном бульваре.

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве. Она окончила Школу-студию МХАТ. Сразу после этого Галина Волчек, Игорь Кваша, Олег Табаков, Лилия Толмачева и другие артисты во главе с Олегом Ефремовым основали "Студию молодых актеров", впоследствии ставшую театром "Современник". В 1972 году после ухода Ефремова во МХАТ Волчек стала главным режиссером, а затем художественным руководителем "Современника". Из 63 лет, проведенных в этом театре, 47 лет она стояла во главе коллектива. В "Современнике" она поставила более 30 спектаклей.

Параллельно с работой в театре актриса снималась в кино. В частности, она исполнила роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".