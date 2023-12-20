Экранизация бестселлера "Внутри убийцы" выйдет на "Кинопоиске" в 2024 году

Сериал основан на романе "Внутри убийцы" о криминальном психологе и жестоком маньяке в Чикаго из детективной трилогии-бестселлера Майка Омера

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Детективный триллер "Внутри убийцы" по одноименной книге Майка Омера выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2024 году, сообщили в пресс-службе видеосервиса, представив трейлер проекта.

"Премьера оригинального сериала "Кинопоиска" "Внутри убийцы" состоится в 2024 году. Главные роли в триллере сыграли Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова", - говорится в сообщении.

Сериал основан на романе "Внутри убийцы" о криминальном психологе и жестоком маньяке в Чикаго из детективной трилогии-бестселлера Майка Омера. Сериальная адаптация режиссера Владимира Мирзоева, который также является одним из авторов сценария, состоит из пяти серий. Место действия триллера перенесли из США в Санкт-Петербург и Москву.

Главные герои "Внутри убийцы" - профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох, которые пытаются вычислить петербургского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект.

"Перед нами стоит сложная и амбициозная задача: сделать экранизацию "Внутри убийцы" близкой и интересной российскому зрителю, одновременно сохранив оригинальный сюжет и характеры героев. В романе основные события происходят в Чикаго, а в сериале - в Санкт-Петербурге. Это не случайно: города похожи близостью к большой воде и нуарной атмосферой. Важные детали, придающие обаяния героям, будь то любовь к аквариумным рыбкам или привычка разговаривать об убийствах за обедом, остались неизменными", - привели в пресс-службе слова продюсера, руководителя "Плюс студии" Михаила Китаева.

"Внутри Убийцы" - первая часть трилогии Майка Омера, главной героиней которого стала женщина-профайлер ФБР. Сразу после выхода, в июне 2018 года, книга обошла романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона в списке бестселлеров Amazon.