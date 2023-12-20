Завершились первые съемки сериала о жизни Владимира Арсеньева

Ожидается, что картина выйдет в 2026 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первые съемки сериала о жизни известного путешественника, писателя, этнографа и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, начатые в сентябре 2023 года в Приморском крае, завершились. Об этом сообщил актер, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, который исполняет главную роль в проекте "Арсеньев".

"Завершились первые съемки "Арсеньева", начатые в сентябре этого года", - сказал Миронов на стенде Приморского края в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Актер отметил, что сериал будет представлять собой не биографическую картину, а "целую историческую драму". На встрече были показаны эксклюзивные кадры первых серий картины.

Режиссер картины Дмитрий Кисилев сообщил, что сейчас идет подготовка к съемкам следующих серий проекта. "У нас пока было только два съемочных дня в Приморском крае, во Владивостоке, на острове Русский мыс. Затем съемки будут проводиться и в Приморском крае, и в Москве, где сейчас строится большая декорация, воссоздаем Владивосток и Хабаровск времен 1900-1930-х годов. Так как это историческая картина, естественно, шьются исторические костюмы, делается очень сложный грим", - сказал режиссер. По его словам, сериал будет охватывать достаточно большой период жизни Арсеньева, в нем будут отображены сразу несколько эпох. "За этот период времени сменится власть, общественное устройство. Картина будет о том, что Арсеньев смог остаться верным себе и этому краю", - добавил Киселев.

В начале 2023 года Миронов сообщил, что студия "Третий Рим", худруком которой он является, запускает съемки сериала об Арсеньеве. Проект снимается при поддержке правительства Приморского края и Министерства культуры РФ. Помимо Миронова в "Арсеньеве" снимутся Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев. Планируется, что картина выйдет в 2026 году.

О Владимире Арсеньеве

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".