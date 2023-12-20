На "Ленфильме" открылась выставка "Жизнь - кино" о режиссере Виталии Мельникове

Экспозицию создали на основе материалов "Ленфильма" и личного архива семьи кинорежиссера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Выставка "Жизнь - кино", посвященная жизни и творчеству кинорежиссера и народного артиста РСФСР Виталия Мельникова (1928-2022), открылась на киностудии "Ленфильм", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция, организованная при поддержке Министерства культуры России, приурочена к 95-летию со дня рождения мастера.

"Очень удачно название сегодняшней выставки - "Жизнь - кино". Для Виталия Вячеславовича Мельникова вся жизнь была кинематографом, и его кинематограф - это его жизнь. Он как погрузился молодым человеком в это искусство, так и до конца, до последних дней своих он творил. Все, что он создал, - это яркая, незабываемая страница истории нашего кино", - сказал на торжественном открытии выставки историк кино Александр Поздняков.

Уникальность творчества Мельникова заключалась в том, что он "создавал фильмы, в которых сочеталась истинная народность и невероятная глубина каждого образа, слова", отметила заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Фричинская. На открытии выставки воспоминаниями о Мельникове поделились режиссер, сценарист и оператор Дмитрий Долинин, актриса Людмила Зайцева и другие. Завершил вечер показ отреставрированной версии фильма "Мама вышла замуж".

Экспозиция

Выставку создали на основе материалов из архива "Ленфильма" и личного архива семьи кинорежиссера, она является своего рода продолжением его книги воспоминаний, которую он так и назвал - "Жизнь. Кино" (2005). "У нас есть одна линия - это линия жизни, и [вторая] - это что-то соединенное, как декорации, как съемочная площадка, образы времени и образы фильмов - это кино. И между ними зритель у нас путешествует по экспозиции, обращая внимание и на даты жизни, и на личные вещи, и в то же время на образы, которые попадали в кинофильмы", - рассказал ТАСС один из создателей выставки музейный сценограф Никита Сазонов.

Среди экспонатов - архивные снимки и документы, личные вещи Мельникова, фотографии со съемочных площадок и кадры фильмов режиссера. На встроенных мониторах посетители могут посмотреть архивное видео Олега Ефремова, Олега Табакова, Евгения Леонова, Владимира Меньшова, Зинаиды Шарко, Веры Глаголевой, а также подготовленные к выставке эксклюзивные интервью Светланы Крючковой, Людмилы Зайцевой, Виктора Сухорукова, Кирилла Пирогова, Михаила Морозова, Светланы Ивановой, известных кинокритиков и киноведов. Выставку сопровождают музыкальные композиции из фильмов Мельникова, созданные Андреем Петровым, Олегом Каравайчуком, Сергеем Баневичем, Игорем Корнелюком. Частью выставочного пространства также является кинозал, где будут демонстрироваться картины режиссера. Выставка будет доступна для посещения по 20 января 2024 года.

На "Ленфильм" Виталий Мельников пришел в 1964 году, за более чем полвека работы на киностудии он создал более 20 фильмов. Его картины "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Отпуск в сентябре" и многие другие вошли в золотую коллекцию отечественного киноискусства.