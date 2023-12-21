Театр имени Вахтангова покажет премьеру спектакля "Повесть о Сонечке"

Показы пройдут 21 и 22 декабря на Новой сцене

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представляет премьеру спектакля Владислава Наставшева "Повесть о Сонечке" по одноименному произведению Марины Цветаевой. Показы пройдут 21 и 22 декабря на Новой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Владислав Наставшев, впервые приглашенный на постановку в Театр имени Евгения Вахтангова, выпускает новый спектакль - "Повесть о Сонечке", в основе которого - одноименное произведение Марины Цветаевой. Режиссер является и автором сценографического решения спектакля, которое выполнил в сотрудничестве с Валерией Барсуковой, а вместе с Иваном Лубенниковым он придумал и музыкальное оформление. Над постановкой также работали художник по костюмам Майя Майер, художник по свету Руслан Майоров, хореограф Екатерина Миронова", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в спектакле заняты всего трое актеров. Роли исполняют: Марина - заслуженная артистка России Евгения Крегжде, Сонечка - Ксения Трейстер, Он - Константин Белошапка.

"Повесть о Сонечке" - густой, очень плотный текст. Общественные потрясения становятся для Цветаевой своеобразным катализатором. Сумасшедшая энергия обновления, которой буквально пропитан воздух, дает ей силы, темы, новый язык. О ком бы ни писала Марина Цветаева, она как большой поэт писала о себе. Примеривала на себя чужие жизни, разные роли. Ее проза, соединенная с реалиями жизни, полна магии, которая завораживает", - признался перед премьерой режиссер.

Цветаева и вахтанговцы

Из исторических источников известно, что в 1918 году Марину Цветаеву ввели в Мансуровскую студию Евгения Вахтангова, где она сблизилась со студийцами-вахтанговцами. Для них и под влиянием обожаемого "поэтического божества" - Александра Блока - Цветаева пишет "романтические драмы". "Я стала писать пьесы - это пришло как неизбежность - просто голос мой перерос стихи, слишком много воздуху в груди стало для флейты", - поясняла она.

Перу Цветаевой принадлежат девять небольших стихотворных пьес, слишком необычных, чтобы стать репертуарными. Пьеса "Метель", которую Цветаева читала в студии, Вахтангова не увлекла. Весной 1918 года Цветаева посвящает Вахтангову два стихотворения: "Заклинаю тебя от злата" и "Серафим - на орла! Вот бой!" Их оригиналы, написанные ее рукой, можно увидеть в Музее-квартире Вахтангова в Денежном переулке.

В Мансуровской студии Марина встретила актрису Сонечку Голлидэй, которой и посвятила "Повесть о Сонечке", написанную в эмиграции в 1938 году - в трагический период истории России.

Одним из первых обращений Театра Вахтангова к наследию Цветаевой был спектакль "Три возраста Казановы", поставленный Евгением Симоновым с художником Борисом Мессерером в 1985 году. Литературная основа постановки - собственная композиция Симонова по пьесам "Приключение" и "Феникс".

В 2018 году на сцене Арт-кафе Евгений Князев вернулся к образу Казановы, исполнив главы из драматической поэмы "Феникс" в сопровождении оркестра Вахтанговского театра.