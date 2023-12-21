РНБ представит выставку к 350-летию Александра Меншикова

Экспозиция из 50 уникальных документов откроется в отделе рукописей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет выставку "Меншиков-350. Светлейший сподвижник: взлет и падение" с материалами из своих фондов. Экспозиция из 50 уникальных документов будет развернута в отделе рукописей, сообщили в пресс-службе РНБ.

"Личность Александра Меншикова (1673-1729) до сих пор вызывает большой интерес у историков, продолжая оставаться в центре дискуссий. Кто Меншиков по происхождению? Каков его реальный вклад в свершения Петровской эпохи? Правдивы ли предъявленные ему обвинения? Ответы на вопросы - в манускриптах из фондов отдела рукописей РНБ", - рассказали в пресс-службе.

Впервые будут представлены письма самого Меншикова за 1704-1717 годы из архива князя Григория Волконского. Среди экспонатов - патент на чин капитана, который светлейший князь жалует офицеру английского флота от своего имени, а не от имени царя. Это было во время заграничной поездки 1716-1717 годов, когда Петр I оставил Меншикова вместо себя управлять государством.

Специальные разделы посвящены началу карьерного взлета князя, его вкладу в строительство новой столицы, многогранной деятельности на посту первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга.

В экспозиции будет представлена Книга Счетной комиссии Канцелярии городовых дел за 1722 год и рукописный план здания первой четверти XVIII века: по предположению - один из первоначальных проектов здания Двенадцати коллегий. Экспозицию дополнят костюмы в стиле Петровской эпохи. Здесь же пройдет дефиле участников клубов исторической реконструкции. Будут продемонстрированы женское и мужское платья времен первого российского императора. В завершении вечера состоится награждение финалистов конкурса исследовательских работ по истории Петровской эпохи из Академии талантов.

Александр Меншиков - приближенный и фаворит императора Петра I, проявивший себя в государственной деятельности и как храбрый полководец. Светлейший князь прожил яркую насыщенную жизнь, совершил немало рискованных поступков, пережил взлеты и падения, оставшись в российской истории в числе самых известных фигур. Выставка будет открыта до конца 2024 года.