Фонд кино завершил отбор участников во второй волне программы "Автор"

В ней утвердили семь сценарных заявок

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фонд кино завершил отбор на участие во второй волне 2023 года стипендиальной программы "Автор", в которой было утверждено семь сценарных заявок. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Фондом кино завершена процедура отбора на участие во второй волне 2023 года социальной отраслевой программы поддержки сценаристов "Автор", по результатам проведения которой было утверждено семь сценарных заявок соответствующих стипендиатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в список стипендиатов входят фильм "Бегущий в темноте" Бронниковой Анны, "Эффект Бартини" Гнитеевой Елены и "Побег с Земли" Крылосова Дмитрия.