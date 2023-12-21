В Ржеве открыли выставку в память о закрывшем своим телом амбразуру красноармейца

На ней представлены около 20 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы

ТАСС, 21 декабря. Экспозиция, посвященная 110-летию со дня рождения участника Ржевской битвы Никиты Головни, который закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, открылась в музее "Ставка Сталина" в Тверской области. На выставке представлено порядка 20 подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"В Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" открылась новая выставка в рамках проекта "Титаны Ржева". Временная экспозиция посвящена участнику Ржевской битвы, заместителю командира взвода, гвардии старшему сержанту Никите Семеновичу Головне и приурочена к 110-летию со дня его рождения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на выставке представлено около 20 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы, в том числе - форма пехотинца Красной армии, солдатский медальон, курвиметр, макет 7,62-мм пистолета-пулемета Шпагина и другие предметы. Экспозиция будет работать до 29 февраля 2024 года.

Никита Головня погиб во время боев за Ржев 23 августа 1942 года, обеспечивая наступление взводу, он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Этот подвиг он совершил раньше известного Александра Матросова. "Во время этой схватки Никита Семенович заметил, что немецкий солдат целится в командира взвода. Головня, не раздумывая, заслонил командира и спас ему жизнь. Получив ранение, Никита Семенович не покинул поле боя, а под шквальным огнем вырвался вперед, подскочил к амбразуре и накрыл ее своим телом", - рассказали в Музее Победы. Никита Головня был посмертно награжден за этот подвиг орденом Отечественной войны I степени.