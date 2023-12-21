В Астане в рамках Дней Москвы открылась выставка "Люминесценция"

В экспозиции представлены картины московской художницы Елены Кутузовой

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка "Люминесценция" московской художницы Елены Кутузовой открылась в Астане в рамках проходящих 21-23 декабря Дней Москвы. В экспозиции представлены картины, выполненные в технике "двойного изображения".

"Я первый раз в Астане и привезла лучшие работы из всех коллекций. Очень хотелось удивить зрителей. Название выставки "Люминесценция" - это принцип свечения моих работ, когда меняется изображение. Первый слой картин нанесен акрилом, второй слой - прозрачный с добавлением люминофоров", - сказала Кутузова в беседе с корреспондентом ТАСС. Она отметила, что в экспозиции есть серия работ, написанная специально для представления в Астане.

В открытии выставки приняли участие министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, представители посольства России в Казахстане, Русского дома в Астане, жители и гости города.

Кутузова - единственный в мире художник, сумевший в своем творчестве соединить живопись и современные технологии. Краски, которые она изготавливает сама, способны под воздействием ультрафиолетовых лучей "оживать" и изменять содержание картин. При этом ультрафиолетовые лампы, установленные в выставочном зале, производят мягкое обеззараживающее действие и способствуют укреплению иммунитета.

Картины Кутузовой представляли Россию на выставке в честь 75-летия ООН. Кроме того, многие из них хранятся в музеях и частных собраниях России, Германии, Великобритании, США, Индии, Израиля и других стран.

Выставка "Люминесценция" открылась в бизнес-центре "Москва" и продлится до 31 января. Организаторами экспозиции выступили московское правительство, департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы, посольство России в Казахстане, Русский дом в Астане, Московский центр международного сотрудничества и бизнес-центр "Москва".