Русский музей планирует существенно изменить состав постоянной экспозиции

В 2024 году музей намерен провести стратегическую сессию с участием музейных экспертов, ученых и журналистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей пересмотрит принцип своей постоянной экспозиции и внесет в нее изменения для того, чтобы показать больше шедевров, которые хранятся в фондах. Как сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова, в 2024 году планируется провести стратегическую сессию по этому вопросу с участием музейных экспертов, ученых и журналистов.

"Мы с коллегами понимаем, что в следующем году мы должны очень серьезно посмотреть на нашу постоянную экспозицию: она слишком долго не менялась. Люди, которые приезжают в Русский музей со всей страны, из-за рубежа, должны получить новый взгляд на наши сокровища. Мы понимаем, что 450 тыс. музейных предметов в собрании Русского музея, безусловно, должны ротироваться, но это должно быть очень осмысленно. Нам надо смотреть, чего нам не доставало в постоянной экспозиции", - сказала Манилова.

По ее словам, это будет "большая системная работа", которой Русский музей намерен заняться в 2024 году.

"Мы на все это внимательно посмотрим с искусствоведами, с нашими деятелями науки, обязательно пригласим журналистов, специализирующихся на культуре. Мы хотим сделать "мозговой штурм", стратегическую сессию, чтобы пообщаться и посмотреть, что нам нужно изменить в постоянной экспозиции", - отметила она.

Русский музей, первый в России государственный музей отечественного изобразительного искусства, был основан в 1895 году, а первых посетителей принял 19 марта 1898 года. Собрание Русского музея включает более 400 тыс. экспонатов, она охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы с Х по ХХI век. Коллекция размещена в Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.