В Омске к столетию музея им. Врубеля открылась выставка

Программа выставки рассчитана до 21 декабря 2024 года

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Омский музей им. Врубеля, который в 2024 году отпразднует свое столетие, открыл юбилейную программу выставкой "Начало" об истории создания этого учреждения, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с вами вступаем в юбилейный год. 21 декабря 1924 года открылась картинная галерея в Западно-Сибирском краевом музее. Именно с этого момента мы ведем отсчет своей истории. До следующего 21 декабря у нас запланирована программа событий. Стартует она сегодня открытием новой выставки, посвященной генерал-губернаторскому дворцу", - сказала журналистам директор музея Фарида Буреева.

О юбилейной программе

Весной музей покажет выставку "Золото древних степей", объединяющую скифо-сарматские коллекции региональных музеев страны. Часть этих находок была сделана на территории Омской области. Также вниманию посетителей будет представлена выставка, приуроченная к 120-летию объединения "Союза русских художников", экспозиция к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, масштабная выставка искусства художников Сибири XX-XXI веков, фотопроект, посвященный вековой истории музея, и выставка Государственного Эрмитажа об императоре Петре I.

Деловая программа будет включать конференцию "Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии", на которой соберутся около 200 музейщиков со всей страны. Летом и осенью запланированы реставрационный семинар совместно с Государственным научно-исследовательским институтом реставрации (Москва) и мастер-класс специалистов Государственного Эрмитажа.

О выставке "Начало"

Эта выставка посвящена экспонату № 1 музея - бывшему дому генерал-губернаторов Западной Сибири и Степного края, где и была создана в 1924 году положившая начало культурному учреждению картинная галерея, рассказала ТАСС куратор экспозиции, заместитель директора по научной деятельности Ирина Симонова. Представленные экспонаты - документы, картины, фотографии, предметы обихода - рассказывают о хозяевах дворца - генерал-губернаторах Западной Сибири и Степного края.

В двух разделах представлен период Гражданской войны, когда сначала во дворце размещалось правительство Верховного правителя России адмирала Александра Колчака, а затем губернские революционный и исполнительный комитеты. Затем здание было отдано под детский дом и лишь в 1923 году передано музею. Последний зал рассказывает об основателе музея, им был Федор Мелехин.

По словам Симоновой, изначально музей не ограничивался художественной сферой. В нем были представлены археологические находки. При учреждении был создан ботанический сад, который в качестве филиала вошел в структуру Главного Ботанического сада в Ленинграде. "Мелехин старался все направления развивать одновременно и на высочайшем уровне, - рассказала Симонова. - У него были современные задумки. Например, в зоосаде фактически был реализован принцип [парка] "Зарядье" [в Москве] с зонами тайги, степи, лесостепи, болот, водоемов и тундры. В каждом уголке были посажены растения той или иной климатической зоны". После увольнения Мелехина с поста директора в 1929 году постепенно эти направления были свернуты.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля был открыт в 1924 году как картинная галерея при Западно-Сибирском краевом музее. Сейчас он обладает одним из крупнейших в Сибири художественным собранием. Здесь хранится около 30 тыс. подлинных произведений, значительная часть которых была передана в 1920-е годы из национализированных коллекций Москвы и Петрограда. В 2019 году в одном из трех корпусов музея открылся единственный за Уралом филиал Государственного Эрмитажа.