В Петербурге открылась выставка китайских ритуальных сосудов XVI-XX веков

В экспозицию вошли более 50 предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Китайский ритуальный сосуд", которая посвящена малоизвестной теме значения таких сосудов в культуре Китая. Как подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник музея и автор выставки Сергей Шандыба, посетители смогут, среди прочего, увидеть уникальные экспонаты.

"Все слышали про китайские вазы, про китайский фарфор, но о китайском бронзовом сосуде никто ничего не говорит, хотя это ключевой элемент культуры Китая. На нашей выставке представлены экспонаты XVI-XX веков, в том числе и уникальные вещи - например, курильницы работы средневекового китайского мастера Ши Соу", - рассказал Шандыба.

По его словам, ранее в таком объеме эти экспонаты никогда не выставлялись - всего их на выставке более 50. Это вазы, курильницы, сосуды для жертвенной еды. Выставка также дополнена гравюрами, акварелями, скульптурными изображениями и амулетами. Работы мастера Ши Соу, по словам автора выставки, заслуживают отдельного внимания - одна из них выполнена в виде мифического существа Лудуня, которое имеет тело льва, рог носорога, когти медведя, чешую рыбы и хвост быка.

"Через эту выставку мы познаем китайскую культуру, начинаем лучше ее понимать, ведь бронзовый ритуальный сосуд имел на протяжении многих веков не только культурное, но также огромное политическое значение. Думаю, выставка в этом смысле может помочь укреплению российско-китайских отношений и сблизит наши народы", - подытожил Шандыба.

Выставка продлится до 13 февраля 2024 года.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры России. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.