В Кемерове открылась заключительная выставка к 250-летию Московской академии хореографии

В экспозиции представлены эскизы костюмов и декораций, редкие фотографии, видеофильмы, архивные видеозаписи спектаклей и репетиций, а также подлинные театральные костюмы из фондов музея

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка "Звездные страницы балета" Театрального музея им. А. А. Бахрушина, посвященная 250-летию Московской государственной академии хореографии (МГАХ), открылась в Кузбасском центре искусств. Выставка завершает серию проектов к юбилею академии, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка, с одной стороны, закрывает юбилейный год празднования Московской государственной академии хореографии. Но, по сути, она и открывает, потому что 23 декабря 1773 года были созданы классы изящных искусств. Все герои этой выставки всегда занимались самообразованием, а сейчас у молодого поколения есть все. И изучая историческое прошлое, которое здесь представлено, можно сохранять и развивать традиции. Очень важно, что здесь, в Кузбассе, открыт филиал МГАХ, и традиции московской школы балета будут прорастать именно здесь, на кузбасской земле", - сказала ТАСС сокуратор выставки Оксана Карнович.

Министр культуры Кузбасса Ольга Феофанова добавила ТАСС, что выставка будет интересна каждому человеку. "На сравнительно небольшой площади выставка погружает нас в балет. Как посетителя, выставка меня поражает своей эстетикой, глубиной показа материала, темами погружения в историю балета. Успех этой выставки заключается в том, что даже непрофессионалу здесь интересно", - сказала Феофанова.

Выставка, которая продлится до 29 февраля, посвящена истории создания, становления и триумфа МГАХ, основанной в 1773 году Екатериной II при московском Воспитательном доме. Посетители могут увидеть эскизы костюмов и декораций, редкие фотографии, видеофильмы, архивные видеозаписи спектаклей и репетиций, а также подлинные театральные костюмы из фондов музея, например, платья Майи Плисецкой от Пьера Кардена и Валерия Левенталя. Часть выставки посвящена руководителям академии.

"Мы хотели рассказать всю 250-летнюю историю, но это совершенно невозможно. Каждый герой этой выставки достоин самостоятельной экспозиции. Для нас было большой болью отказываться от многочисленных фото и видеоматериалов XIX и XX века. Поэтому мы взяли "монстров", наших руководителей - Александра Горского, Леонида Лавровского и Юрия Григоровича", - сказала Карнович.

250 лет назад при московском Воспитательном доме открылись "классы танцования". С тех пор название и статус школы неоднократно изменялись. Сегодня это Московская государственная академия хореографии (МГАХ) - крупный международный учебно-научный центр, отнесенный указом президента Российской Федерации к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Выпускники Академии возглавляют ведущие балетные труппы мира, танцуют на лучших российских и зарубежных сценах.