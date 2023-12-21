В Петербурге открылась выставка детских рисунков о блокаде

В экспозицию вошли работы из 14 регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка детских рисунков Всероссийского художественного конкурса "Жизнь, деленная на граммы" открылась в Музее хлеба в Петербурге, она посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда, рассказал ТАСС куратор проекта Семен Федосенко.

"Открыть выставку в Музее хлеба - это очень важно, так как это ключевая тема блокады, тем более в период 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, поскольку выставка будет представлена до конца января. Особенностью является то, что экскурсию по ней и мастер-класс будут проводить ученики школ Санкт-Петербурга", - сказал он.

По словам Федосенко, представлено 18 рисунков из 14 регионов России, среди них Петербург, Ленинградская область, Донецкая Народная Республика, Вологодская область и другие. Все эти работы участвовали в конкурсе в 2021 и 2022 году. Первый конкурс был посвящен 80-летию со дня начала работы Дороги жизни, а второй - 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Сейчас завершился прием заявок для участия в конкурсе рисунков на тему 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

"Вчера мы закончили прием заявок на третий этап конкурса, и по подсчетам на данный момент уже 75 тыс. заявок пришло - практически в два раза больше, чем в прошлом году, но мы уверены, что цифра еще увеличится, так как подсчитали не все работы", - сказал он.

Как добавил куратор конкурса, каждый детский рисунок на выставке сопровождает QR-код, по которому можно прослушать аудио-рассказы, написанные также детьми, вдохновленными сюжетами изображений. "Мы часто задавали детям вопрос о том, почему мы не должны это забывать. И основной итог ответов такой, что если наши предки смогли это пережить, значит мы справимся с любыми проблемами. Для детей это очень сильная мотивация и важный элемент духовно-нравственного воспитания", - сказал Федосенко.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.