В Царском Селе открыли выставку о традициях сладкого застолья на Рождество и Пасху

В экспозицию помимо сервированных столов также вошли коробки для рождественских подарков, рекламные буклеты и кондитерские упаковки начала XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" в преддверии Нового года открыл в Александровском дворце выставку о традициях сладкого застолья в честь праздников Рождества и Пасхи. В экспозиции - около 200 предметов, в том числе старинные елочные игрушки, открытки, фарфоровые яйца, а также фонограф с шоколадными пластинками начала XX века.

"Мы захотели рассказать о сладком меню, которое было на рубеже XIX - начала XX века здесь, и поэтому рассказываем о двух самых главных праздниках - о Рождестве и Пасхе", - сказала на открытии выставки заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника Ираида Ботт. Выставка будет работать до 14 мая 2024 года.

Экспозиция - небольшая, но очень насыщенная, отметила Ботт. "Предметы маленькие, но, как мы говорим, они все очень разговорчивые. Потому что каждый предмет может поведать очень многое - и об истории России, и об изготовителях и производителях, и о самом шоколаде", - добавила она.

Посетители смогут увидеть накрытые столы с десертами, которые подавали к императорскому столу на Рождество и Пасху, коробки для рождественских подарков, рекламные буклеты и кондитерские упаковки начала прошлого века, инструменты кондитерского производства, рецепты приготовления шоколада, прейскуранты ведущих фабрик страны, носивших почетное звание "Поставщик Двора Его Императорского Величества".

Многие экспонаты для выставки предоставил московский Музей истории шоколада и какао холдинга "Объединенные кондитеры". Среди них - считающийся уникальным маленький фонограф-игрушечка, который проигрывал специально созданные для него пластинки из шоколада: их можно было несколько раз прослушать и затем съесть. Такую диковинку, созданную кондитерами немецкой фирмы Stollwerck совместно с известным физиком Томасом Эдисоном, начали продавать в магазинах Товарищества "Эйнем" в 1904 году, всего выпустили около 5 тыс. аппаратов. На выставке продемонстрировали и современный проигрыватель шоколадных пластинок.

Праздничное "закулисье" императорского двора

В начале XX века в Александровском дворце в день Рождества Христова, 25 декабря, столы украшались елками, среди угощений были фрукты, конфеты, бисквит, шоколад, фигурные печенья, имбирные пряники. На Пасху было принято подавать украшенные бумажными цветами куличи, творожную пасху, печенье, калачи, мандарины, финики, варенье.

"В этой экспозиции много теплоты, уюта и атмосферы любимого дома. Всего того, чем наполнен Александровский дворец, где с 1905 года постоянно жила семья Николая II. Милые и трогательные экспонаты напоминают о традициях, вызывают эмоции и показывают малую часть огромного "закулисного" мира императорского двора", - привели в пресс-службе музея-заповедника слова директора музея-заповедника Ольги Таратыновой.

Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1905 года дворец стал постоянной резиденцией Николая II, который родился здесь в 1868 году. В Александровском дворце прошли последние 12 лет его царствования, с 1905 года император жил здесь с семьей постоянно. Отсюда они отправились в ссылку в Тобольск.

В 2021 году после многолетней реставрации торжественно открылись первые 13 интерьеров Александровского дворца - личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Федоровны; в 2023 году - Зал с горкой.