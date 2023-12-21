Древнегреческий шлем возрастом более 2 тыс. лет поступил в музей Кириллова

Его изъяли на границе как незадекларированный и по решению суда обратили в доход государства

ТАСС, 21 декабря. Шлем древнегреческого воина типа пилос из бронзы возрастом более 2 тыс. лет - поступил в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Кириллове Вологодской области. На сегодня это самый древний подобный экспонат в коллекции музея, его отреставрируют и представят наряду с головными уборами воинов разных эпох, сообщили ТАСС в музее.

"Это редчайший экспонат. Он представляет собой полуконическую, закругленную бронзовую шапку. Такие цельнометаллические шлемы появились в V веке до нашей эры и, возможно, производились по государственным заказам городов для вооружения неимущих граждан. Именно пилосы в III веке до нашей эры вытеснили из Эллады более дорогие аттические шлемы", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Согласно заключению искусствоведческой экспертизы, шлем изготовлен из бронзы в период с III века до н. э. по I век нашей эры в Древней Греции, отметил гендиректор. Пилос является самым распространенным шлемом эпохи наемников и относится к одному из стандартных типов древнегреческих головных уборов и вооружения. Он полностью покрыт зеленой патиной. Его вес - 650 г, толщина стенки - 1 мм, диаметр - 23 см, поступил в музей в удовлетворительном состоянии. "В козырьке и стенках шлема имеются отверстия, которые служат для крепления войлочной подкладки, без которой невозможно ношение доспеха, а также - для крепления нащечников. На карнизе шлема имеется выбоина размерами 30 мм на 55 мм и высотой 30 мм. Осколок выбоины сохранился и будет представлен вместе с объектом исследования", - добавил гендиректор.

Изъят на границе

Как рассказала ТАСС заместитель гендиректора Светлана Смирнова, шлем скорее всего находился в частной коллекции, его изъяли на границе как незадекларированный и по решению суда обратили в доход государства. Управление Минкультуры России по Северо-Западному округу передало шлем в фонды музея наряду с другими культурными ценностями.

"Для нас это очень ценный экспонат. Такие предметы могут храниться в Эрмитаже, в Государственном историческом музее. Предстоит выяснить, есть ли у него аналоги в России. Шлем включен в план реставрации на 2024 год к 100-летию музея. Есть также мысль представить разные шлемы, начиная с пилоса, рядом показать шлем монастырский XVII века, в котором сражались солдаты монастыря с польскими и литовскими захватчиками. Затем представить шлем времен Великой Отечественной войны и головной убор современного воина, который нам недавно передал участник спецоперации, наш сотрудник-реставратор. Древнегреческий шлем хорошо сохранился, реставрация не займет много времени", - рассказала замдиректора музея.

По ее данным, сейчас экспонат находится в коллекции "Металл", которая насчитывает около 4 тыс. предметов, в том числе вериги основателя монастыря преподобного Кирилла Белозерского, ценные оклады для икон, меднолитая пластика, предметы быта и церковного обихода разных столетий, скульптуры, панно. Небольшую часть коллекции составляет оружие. Главное место в ней занимает холодное, защитное и огнестрельное вооружение XVII века - около 60 предметов, обнаруженных в результате археологических раскопок в 1971 году на месте рухнувшей Оружейной палаты. По монастырской описи 1668 года арсенал монастыря насчитывал 8,5 тыс. единиц оружия. Важной частью обмундирования русского воина являлись доспехи. Они весили 15 кг, состояли из шлема (шишака), кольчуги, наручей и поножий. В музее хранится восемь шлемов XVII века, четыре целых кольчатых доспеха и один кольчатый рукав.