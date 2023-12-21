Лауреатами литературной премии им. Фазиля Искандера стали пять авторов

В Русском ПЕН-центре уточнили, что речь идет об Ибрагиме Чкадуа, Наталье Ахпашевой, Наталье Кудрявцевой, Камиле Зиганшине и Наталье Шор

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пять авторов стали лауреатами Международной литературной премии им. Фазиля Искандера, сообщили ТАСС в Русском ПЕН-центре, учредившем конкурс.

"В номинации "Художественная проза" лауреатом за книгу рассказов "Ковчег" стал абхазский писатель Ибрагим Чкадуа. В номинации "Поэзия" первенствовала Наталья Ахпашева из Абакана с подборкой стихотворений "Час волка", опубликованной в альманахе "Енисейская Сибирь". По разделу детской и подростковой прозы премии получили Наталья Кудрявцева за книгу "Один в поле воин. Как Виктор Васнецов стал великим художником" и Камиль Зиганшин из Уфы за рассказы и повесть "Росомаха". И, наконец в номинации "Киносценарий и драматургия" лауреатом стала Наталья Шор из Подмосковья с рукописью пьесы "С именем Бога - всё для людей", - говорится в сообщении.

Также специальных почетных дипломов "За яркие, необычные произведения, а также за верное служение русскому слову" по решению жюри были удостоены: Анатолий Ким, Инна Ростовцева, Сергей Золотарев, Эдуард Трескин, Евгений Чигрин и Мария Затонская.

В жюри премии вошли: председатель Евгений Попов, Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова. Восьмой цикл Международной премии имени Фазиля Искандера начнется в марте 2024 года.