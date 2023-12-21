В Коми после реконструкции открыли обновленный музей книжной культуры

В экспозицию, в частности, вошли букварь "Лыддысны вел дчаны" Василия Молодцова и Евангелие от Матфея на коми языке

СЫКТЫВКАР, 21 декабря. /ТАСС/. Музей книжной культуры открыли после реконструкции Национальной библиотеки Республики Коми. Помещения преобразились, но концепция осталась неизменной - показать историю коми книгоиздания от истоков до сегодняшнего дня, рассказала ТАСС заведующий сектором редкой книги Национальной библиотеки Коми, куратор Музея книжной культуры региона, который организован в библиотеке, Елена Сердитова.

"Национальной библиотеке Коми 186 лет, нашему музею - девять лет. После проведенной реконструкции помещение и его оснащение преобразились, но основная миссия экспозиции, созданной на основе научной концепции, осталась неизменной - показать всю историю коми книжности от истоков, времен миссионерства святителя земли Коми Стефана Пермского в XIV веке, до сегодняшнего дня. Это история про письменность, книжное дело, книгоиздание, про писателей, различные творческие союзы. За 186 лет работы библиотеки мы накопили немало материалов, документов, книг", - рассказала Сердитова.

Представлены книжные памятники. Например, Евангелие от Матфея на коми языке, изданное в Санкт-Петербурге в 1823 году. "Даже по своему возрасту это книжный памятник. Но это еще и первое из известных изданий на коми языке, выпущенных типографским способом. Это очень известная книга. Долго демонстрироваться этот раритет не может, мы его буквально по праздникам выставляем, а потом заменяем на копию, книгу отправляем на хранение", - рассказала заведующий.

Показана и первая книга, выпущенная в первом официальном Коми книжном издательстве - букварь "Лыддысны вел дчаны" Василия Молодцова. Издательство было открыто в 1920 году. "Здесь представлена копия, но и сама книга была очень скромного вида, на не очень хорошей бумаге, поскольку времена были сложные, даже, по-моему, на обложку средств не хватило, но при этом тираж (в 7 тыс. экземпляров) разлетелся очень быстро. Это было знаковое событие", - отметила исследователь.

По ее словам, вокруг книгоиздания объединились тогда самые яркие и лучшие силы - коми писатели, поэты, ученые, тот же Василий Молодцов, который придумал один из коми алфавитов, и молодцовским шрифтом пользовались почти 20 лет в Коми, с 1918 по 1938 год. Валентин Поляков стоял у истоков создания Союза художников Коми - выдающийся художник, график, один из первых иллюстраторов коми книги. На стендах представлена информация о них.

От первых газет

Среди редких изданий представлена также книга "К рт Айка (Железный свекор). Зырянское предание" 1910 года выпуска. Книга иллюстрирует историю возникновения книгопечатания - в 1906 году была организована первая типография в Коми, ее создал печатник и учитель Зосима Следников. Нынешняя Коми республиканская типография ведет свою историю с тех времен. Первая в Коми газета "Зырянская жизнь" тоже вышла именно в типографии Следникова, с нее началась большая история периодики края. В музее показаны и другие пионеры периодических изданий края, номера 1928-1948 годов - это журналы "Коми му" ("Коми земля"), "Войвыв кодзув" ("Северный ветер"), который издается до сих пор, ему предшествовало издание "Ордым" ("Тропа").

Значительная часть экспозиции посвящена библиотекам и их попечителям, дарителям. Так, представлена информация о меценате, книгоиздателе просветителе Флорентии Павленкове. "Именно он придумал биографическую серию "Жизнь замечательных людей", а Максим Горький потом ее подхватил. У нас показаны отдельные экземпляры этой серии, выпущенные еще при жизни Павленкова. На его средства открывались народные, бесплатные библиотеки по всей России, в том числе и в Коми. Одна из библиотек Удорского района Коми имеет экземпляр книги со штампом Павленковской библиотеки", - рассказала Сердитова.