В Архангельской области открылась выставка работ северных мастеров наивной живописи

АРХАНГЕЛЬСК, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка работ северных мастеров наивной живописи XX века "Вот так и живем…" открылась в Усадьбе М.Т. Куницыной в Архангельске. В экспозиции представили работы, на которых изображены сцены из жизни северных крестьян, сообщили на сайте музея-заповедника "Малые Корелы".

Мастерами наивной живописи называли художников-самоучек, которые не имели художественного образования, но хорошо владели красками и кистями. В экспозиции представили их работы из собрания музея-заповедника "Малые Корелы", в состав которого входит Усадьба Куницыной. В последний раз наивных художников экспонировали на территории музея-заповедника более 35 лет назад.

"На картинах художников Константина Третьякова, Федора Карпова, Бориса Березина, Михаила Шеина, Евгения Ширяева изображен быт старой деревни, сцены из сельской жизни, архитектура и природа северного края, - отметила заведующая научно-экспозиционным отделом музея-заповедника "Малые Корелы" Светлана Никитинская. - Это позволило рассказать посетителям выставки о традиционном крестьянском календаре, сезонных работах и календарных праздниках северных крестьян".

Выставка дополнена предметами из фондов, она представит гостям сцены из жизни северных крестьян - это зимние забавы, святочные гадания, деревенская ярмарка, сенокосные работы, покровские посиделки. Посетить ее можно до конца мая.

"Малые Корелы" - самый большой музей под открытым небом в России. Площадь экспозиции - 78 га, охраняемая территория - около 140 га. Созданная архитектурно-ландшафтная экспозиция из 4 секторов - Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского - объединяет 86 памятников - объектов культурного наследия России.