В Москве вручат премию в области неигрового кино имени Дзиги Вертова

Церемония награждения пройдет в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Имена лауреатов Национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова объявят в Москве 22 декабря. На торжественной церемонии также подведут итоги года для российского неигрового кино, сообщили в дирекции премии.

"22 декабря в Москве во второй раз состоится вручение Национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм". Также в рамках мероприятия будут подведены итоги года для российского неигрового кино", - говорится в сообщении.

В преддверии вручения премии состоялись специальные показы фестивальных фильмов последних лет, претендующих на награду. В их числе картины "Отцы" Юрия Мокиенко, "Колбаса Митрофана Аксенова" Алексея Федорченко, "Музыка звезд" Анастасии Зверькововй, "Охотник за метеоритами" Натальи Анисимовой "Дивный мир" Ивана Власова. Также зрители могли увидеть ленты "Квартет" Никиты Сташкевича, "Ленечка" Ренаты Джало, "Последний теплоход" Ильи Желтякова, "Опытным путем" Владимира Головнева, Никиты Аниськина, Павла Тихонова и Олеси Епишиной.

О награде

Впервые премию за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова вручили в декабре 2022 года. Обладателем награды в номинации "Лучший документальный фильм года" стала картина режиссера Константина Селина "Живой", приз лучший дебют получил фильм "Небесно-голубой" Анастасии Субботиной.

"Премия им. Дзиги Вертова была задумана Гильдией неигрового кино 20 лет назад, как премия, которая связывает современный кинопроцесс с отечественной киноклассикой. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Его фильмы, возможно, самый сильный аргумент в вечном споре о том является ли документальное кино полноценным искусством", - привели в пресс-службе слова президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина.

Инициатор создания премии - ассоциация "Гильдия неигрового кино и телевидения". Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемой гильдией. Премия учреждена при поддержке Министерства культуры России.

Дзига Вертов (1896-1954) - советский режиссер, настоящее имя - Давид Кауфман. Один из основоположников мирового документального кино. Вертов снял первый документальный звуковой фильм в СССР - "Симфония Донбасса", один из первых советских анимационных фильмов - "Советские игрушки", а также первым применил слоу-мо, обратную съемку, скрытую камеру, множественную экспозицию и другие приемы, которыми кинематографисты пользуются до сих пор.