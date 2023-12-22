В Национальном театре Венесуэлы прошел концерт русской народной песни

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария выразил надежду на преумножение контактов между странами в области культуры

КАРАКАС, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Концерт с участием квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной и заслуженной артистки России Олеси Евстигнеевой состоялся в четверг в Каракасе на главной сцене Национального театра Венесуэлы. Организаторами концерта по проекту "Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка" выступили министерства культуры и иностранных дел России и ФГБУК Росконцерт при поддержке посольства РФ в Венесуэле и мэрии Каракаса.

"Сегодня к нам в гости приехал Росконцерт со своей потрясающей программой, думаю, что мы все в этом зале не просто будем наслаждаться русской культурой, но будем ею поглощены", - сказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС. Он отметил, что концерт пройдет "в прекрасном, недавно отреставрированном Национальном театре, оборудованном по последнему слову техники". На концерт пришли жители Каракаса, наши соотечественники, сотрудники министерства иностранных дел, сообщил российский дипломат. "В местное предрождественское время все очень позитивно заряжены, я уверен, что сегодня концерт будет иметь полный успех", - отметил посол.

"Мы присутствуем сегодня на важном культурном событии, будем слушать русские песни, что несомненно служит мостом, который объединяет наши народы в области культуры", - указал депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хесус Фария в беседе с корреспондентом ТАСС. "Развитие культурных связей играет важную роль в укреплении отношений наших стран, мы надеемся на преумножение контактов в области культуры и выступлении наших артистов в российских городах", - отметил Фария и подчеркнул, что "предстоящий визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву придаст новый импульс культурному сотрудничеству двух стран".

"Сегодня мы открываем концертом образовательную программу, которая началась в Танзании и Мьянме, сейчас проходит в Венесуэле и закончится в Марокко", - сообщила Олеся Евстигнеева. Она отметила, что "вместе с Государственным академическим русским народным ансамблем "Россия" имени Зыкиной исполнит народные песни, на концерте прозвучит авторская музыка с народным колоритом, так как мы представляем родную русскую культуру". Заслуженная артистка России рассказала, что венесуэльцы услышат песни "Дорогой длинною", "Подмосковные вечера", "Эх, матушка".