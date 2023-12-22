В Музее современной истории России откроется выставка в честь победы в "Битве народов"

На экспозиции продемонстрируют свыше 400 экспонатов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Музей современной истории России представит выставочный проект "Освобождение Европы", приуроченный к 210-летию победы России и союзных держав в "Битве народов" под Лейпцигом в октябре 1813 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Экспозиция рассказывает о наполеоновском нашествии на Россию, начале победоносного похода русских войск по Европе, присоединении нашей страны к антинаполеоновской коалиции, взятии союзной армией Парижа, отречении Наполеона от престола и подписании Парижского мира", - рассказали в пресс-службе.

На выставке продемонстрируют более 400 экспонатов, большинство из которых будут показаны впервые, в том числе мемориальные вещи, принадлежавшие императору Александру I, редкие образцы вооружения и обмундирования российской и европейских армий, полковые регалии, ордена и медали, архивные документы и старинные печатные издания.

Особое место в экспозиции занимают картины, посвященные "Битве народов", портретная галерея полководцев, а также фарфор и хрусталь с памятными вензелями и надписями. Один из ключевых экспонатов - старинное русское артиллерийское орудие "Единорог", объединяющее в себе свойства пушки и гаубицы, над ним - полковые знамена армейской пехоты.

Для посетителей выставка начнет работать 28 декабря и продлится до 3 марта 2024 года.