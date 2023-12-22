Александринский и Национальный белорусский театры подписали соглашение о сотрудничестве

Директор Александринского театра Сергей Емельянов отметил, что было подписано соглашение о "большой дружбе, которую мы зародили несколько недель назад в Санкт-Петербурге"

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Национальный драматический театр России (Александринский театр) и белорусский Национальный академический театр Янки Купалы подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Национальный театр России и Национальный театр Белоруссии подписывают большое, очень серьезное соглашение о партнерстве, о сотрудничестве. Здесь написано "о сотрудничестве", но я бы сказал даже "о дружбе", о большой дружбе, которую мы зародили несколько недель назад в Санкт-Петербурге", - сказал в ходе церемонии подписания в Минске директор Александринского театра Сергей Емельянов.

С 20 по 22 декабря в Белорусском государственном университете культуры и искусств проходила международная образовательная программа просветительского проекта "Национальная театральная школа", который уже реализован на территории 20 регионов России, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Республики Армении и Туркменистана. Более 1 000 молодых деятелей культуры и искусств уже приняли участие в образовательных курсах для театральных менеджеров, актеров, драматургов, специалистов художественно-постановочных частей театров, создали театральные проекты и повысили свою квалификацию.

В рамках деловой программы проекта в Белорусском государственном университете культуры и искусств состоялись открытые диалоги с проректором по стратегическому развитию и партнерству Санкт-Петербургского государственного университета Анастасией Ярмош.

"Проведение международной образовательной программы в Минске имеет для Александринского театра стратегическое значение. Ценности, исторический контекст, культурная общность - у профессиональных сообществ сферы искусства Российской Федерации и Республики Беларусь крепкий фундамент для партнерства и реализации совместных творческо-просветительских проектов", - отметил Емельянов. Он добавил, что с января по сентябрь 2024 года школа побывает еще в 10 регионах России, а также в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Киргизии.

"Национальная театральная школа" - инициатива Александринского театра и Ассоциации национальных театров России. Титульный партнер проекта - Санкт-Петербургский государственный университет. Партнером является Российский государственный институт сценических искусств. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и российского Президентского фонда культурных инициатив.